Κλειστά τα κτίρια του ΕΜΠ στον τριήμερο εορτασμό για το Πολυτεχνείο, αντιδράσεις από φοιτητές
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Κλειστά τα κτίρια του ΕΜΠ στον τριήμερο εορτασμό για το Πολυτεχνείο, αντιδράσεις από φοιτητές

Οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης θα γίνουν αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους – Αυξημένη φύλαξη από τις 10 έως τις 18 Νοεμβρίου, περιορισμένο ωράριο επισκέψεων και δυνατότητα πρόωρου κλεισίματος για λόγους ασφαλείας

Κλειστά τα κτίρια του ΕΜΠ στον τριήμερο εορτασμό για το Πολυτεχνείο, αντιδράσεις από φοιτητές
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Ένα αυστηρότερο πλαίσιο οργάνωσης και ασφάλειας για τον φετινό τριήμερο εορτασμό της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ανακοίνωσε η Πρυτανεία του ΕΜΠ, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις από το φοιτητικό κίνημα και τους συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με την Πρυτανική Πράξη της 9ης Νοεμβρίου 2026, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους του ιστορικού ιδρύματος, σε συγκεκριμένη έκταση που θα διαθέσει το ΕΜΠ, καθώς όλοι οι εσωτερικοί χώροι θα παραμείνουν κλειστοί.

Το μέτρο αιτιολογείται από την Πρυτανεία με αναφορές σε περιστατικά βανδαλισμών και επεισοδίων προηγούμενων ετών, με πιο πρόσφατα εκείνα της 15ης Νοεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, προβλέπεται αυξημένη φύλαξη του συγκροτήματος της Πατησίων από τις 10 έως τις 18 Νοεμβρίου, ενώ τα κτίρια θα παραμείνουν κλειστά από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου. Οι πύλες θα είναι κλειστές στις 13 και 14 Νοεμβρίου για εργασίες προετοιμασίας, ενώ η πρόσβαση θα γίνεται από τις εισόδους της Πατησίων, της Στουρνάρη και της Τοσίτσα.

Το ωράριο λειτουργίας θα είναι 08:30-18:00 στις 15 και 16 Νοεμβρίου, με δυνατότητα πρόωρης διακοπής για λόγους ασφαλείας, ενώ στις 17 Νοεμβρίου το ίδρυμα θα λειτουργήσει από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες κρατικές και αστυνομικές αρχές για τη συνδρομή τους στην εφαρμογή των μέτρων. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα έκτακτης συνεδρίασης των διοικητικών οργάνων του ΕΜΠ μέσω τηλεδιάσκεψης.
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