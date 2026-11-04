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Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Κηφισίας μετά από τροχαίο στην Φιλοθέη, διακοπή κυκλοφορίας λόγω βλάβης σε λεωφορείο στον Κεραμεικό
Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Κηφισίας μετά από τροχαίο στην Φιλοθέη, διακοπή κυκλοφορίας λόγω βλάβης σε λεωφορείο στον Κεραμεικό
Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό - Δείτε live
Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το απόγευμα της Τετάρτης (4/11) σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τη λεωφόρο Κηφισίας να παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη συμφόρηση, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της Αγίας Φιλοθέης στο ρεύμα προς Αθήνα.
Η επιβάρυνση είναι εμφανής και στον χάρτη κυκλοφορίας, με μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται από το Μαρούσι και το Χαλάνδρι προς τους Αμπελοκήπους.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Θερμοπυλών, καθώς το ακινητοποιημένο όχημα εμποδίζει τη διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Tα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται από τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Ιωνία έως το Περιστέρι.
Δείτε live την κίνηση
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Αττική Οδό, κυρίως κοντά στους κόμβους Μεταμόρφωσης, Αμαρουσίου και Κηφισίας, όπου καταγράφονται κατά τόπους καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Πειραιά
Η επιβάρυνση είναι εμφανής και στον χάρτη κυκλοφορίας, με μεγάλες καθυστερήσεις να καταγράφονται από το Μαρούσι και το Χαλάνδρι προς τους Αμπελοκήπους.
Διακοπή κυκλοφορίας λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στον ΚεραμεικόΔιακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Κεραμεικού, εξαιτίας λεωφορείου που ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Θερμοπυλών, καθώς το ακινητοποιημένο όχημα εμποδίζει τη διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Tα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται από τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Ιωνία έως το Περιστέρι.
Δείτε live την κίνηση
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Αττική Οδό, κυρίως κοντά στους κόμβους Μεταμόρφωσης, Αμαρουσίου και Κηφισίας, όπου καταγράφονται κατά τόπους καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Πειραιά
Προβλήματα στην Αττική Οδό και τη Μεσογείων
Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/RVrSlGRxqJ— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 4, 2026
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