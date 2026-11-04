Πιάστηκαν στα πράσα την ώρα που διακινούσαν περισσότερα από 5 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στη Νέα Χαλκηδόνα
ΕΛΛΑΔΑ
Μεθαμφεταμίνη Διακίνηση ναρκωτικών Νέα Χαλκηδόνα Συλλήψεις

Πιάστηκαν στα πράσα την ώρα που διακινούσαν περισσότερα από 5 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στη Νέα Χαλκηδόνα

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για διακίνηση ναρκωτικών

Πιάστηκαν στα πράσα την ώρα που διακινούσαν περισσότερα από 5 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στη Νέα Χαλκηδόνα
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Στα πράσα πιάστηκαν το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης (3/11) δύο αλλοδαποί, ηλικίας 50 και 33 ετών, την ώρα που διακινούσαν περισσότερα από πέντε κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στη Νέα Χαλκηδόνα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., χθες το απόγευμα ο 50χρονος επιχείρησε να παραλάβει από τον 33χρονο μεγάλη ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, όμως οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε διακριτική επιτήρηση το εν λόγω σημείο και κατέσχεσαν την ποσότητα της κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ενώ ταυτόχρονα συνέλαβαν τους δύο διακινητές ναρκωτικών.

Κατά την ακινητοποίησή τους, αλλά και μετά από έρευνες σε δύο σπίτια, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

- Πέντε κιλά και 383 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης («σίσα»),
- Το χρηματικό ποσό των 32.195 ευρώ,
- Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- Αυτοκίνητό και φορτηγό, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών
- Δύο κινητά τηλέφωνα.

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Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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