Έρευνα της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο, κατασχέθηκαν φάκελοι επιχειρήσεων
ΕΛΛΑΔΑ
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Έρευνα της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο, κατασχέθηκαν φάκελοι επιχειρήσεων

Κλείδωσαν τα αρχεία της υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί το υλικό που εξετάζεται

Έρευνα της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο, κατασχέθηκαν φάκελοι επιχειρήσεων
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Αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο πραγματοποίησαν την Τετάρτη (4/11) οι εισαγγελικές αρχές του νησιού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση φακέλων που αφορούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Παράλληλα, κλείδωσαν τα αρχεία της υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί το υλικό που εξετάζεται.

Η έρευνα φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου και το ευρύτερο δίκτυο εταιρειών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έχει απασχολήσει τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, καθώς ερευνάται η λειτουργία οργανωμένου δικτύου εταιρειών, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι προκλήθηκε σημαντική οικονομική ζημία στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς.
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