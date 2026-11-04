Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,

… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,

… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,

… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…

Γιατί το CAR μπορεί!

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Το επόμενο κεφάλαιο της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση ξεκινά με ένα ηλεκτρικό supermini που παντρεύει την τεχνολογία νέας γενιάς με τον χαρακτήρα και τις αξίες που διαμόρφωσαν την πολύτιμη κληρονομιά του ονόματος Polo.Τα μοντέλα, οι εταιρίες, οι άνθρωποι και οι ιδέες που κέντρισαν την προσοχή και ξεχώρισαν το 2026 για την ευφυία και τον πρωτοποριακό τους χαρακτήρα.Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με τον δυναμισμό και το οδηγικό ταπεραμέντο που κουβαλά το DNA της ισπανικής φίρμας.