Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
ΕΛΛΑΔΑ

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

• Cover Story
VW ID. POLO
Το επόμενο κεφάλαιο της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση ξεκινά με ένα ηλεκτρικό supermini που παντρεύει την τεχνολογία νέας γενιάς με τον χαρακτήρα και τις αξίες που διαμόρφωσαν την πολύτιμη κληρονομιά του ονόματος Polo.
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
• CAR GENIUS AWARDS 2026
Κλείσιμο
Τα μοντέλα, οι εταιρίες, οι άνθρωποι και οι ιδέες που κέντρισαν την προσοχή και ξεχώρισαν το 2026 για την ευφυία και τον πρωτοποριακό τους χαρακτήρα.
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
• CUPRA RAVAL
Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με τον δυναμισμό και το οδηγικό ταπεραμέντο που κουβαλά το DNA της ισπανικής φίρμας.
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
• ZEEKR 7GT AWD
Με εντυπωσιακή σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής και εκρηκτικές επιδόσεις, το ηλεκτρικό GT της Zeekr αμφισβητεί την κυριαρχία των Ευρωπαίων στην κατηγορία.
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
• LEPAS L8 PHEV
Η Lepas μάς συστήνει τη νέα έκφραση πολυτέλειας με το επιβλητικό plug-in υβριδικό SUV, που προσφέρει κορυφαίες ανέσεις, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό σε ένα ακαταμάχητο value for money πακέτο.

Ακόμα οδηγούμε:
LEXUS ES
BYD SEAL U DM-i vs MG HS PHEV+
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

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