Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
VW ID. POLO
Το επόμενο κεφάλαιο της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση ξεκινά με ένα ηλεκτρικό supermini που παντρεύει την τεχνολογία νέας γενιάς με τον χαρακτήρα και τις αξίες που διαμόρφωσαν την πολύτιμη κληρονομιά του ονόματος Polo.
• CAR GENIUS AWARDS 2026
Τα μοντέλα, οι εταιρίες, οι άνθρωποι και οι ιδέες που κέντρισαν την προσοχή και ξεχώρισαν το 2026 για την ευφυία και τον πρωτοποριακό τους χαρακτήρα.
• CUPRA RAVAL
Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με τον δυναμισμό και το οδηγικό ταπεραμέντο που κουβαλά το DNA της ισπανικής φίρμας.
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
VW ID. POLO
Το επόμενο κεφάλαιο της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση ξεκινά με ένα ηλεκτρικό supermini που παντρεύει την τεχνολογία νέας γενιάς με τον χαρακτήρα και τις αξίες που διαμόρφωσαν την πολύτιμη κληρονομιά του ονόματος Polo.
• CAR GENIUS AWARDS 2026
Τα μοντέλα, οι εταιρίες, οι άνθρωποι και οι ιδέες που κέντρισαν την προσοχή και ξεχώρισαν το 2026 για την ευφυία και τον πρωτοποριακό τους χαρακτήρα.
• CUPRA RAVAL
Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με τον δυναμισμό και το οδηγικό ταπεραμέντο που κουβαλά το DNA της ισπανικής φίρμας.
• ZEEKR 7GT AWD
Με εντυπωσιακή σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής και εκρηκτικές επιδόσεις, το ηλεκτρικό GT της Zeekr αμφισβητεί την κυριαρχία των Ευρωπαίων στην κατηγορία.
• LEPAS L8 PHEV
Η Lepas μάς συστήνει τη νέα έκφραση πολυτέλειας με το επιβλητικό plug-in υβριδικό SUV, που προσφέρει κορυφαίες ανέσεις, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό σε ένα ακαταμάχητο value for money πακέτο.
Ακόμα οδηγούμε:
LEXUS ES
BYD SEAL U DM-i vs MG HS PHEV+
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!
Με εντυπωσιακή σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής και εκρηκτικές επιδόσεις, το ηλεκτρικό GT της Zeekr αμφισβητεί την κυριαρχία των Ευρωπαίων στην κατηγορία.
• LEPAS L8 PHEV
Η Lepas μάς συστήνει τη νέα έκφραση πολυτέλειας με το επιβλητικό plug-in υβριδικό SUV, που προσφέρει κορυφαίες ανέσεις, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό σε ένα ακαταμάχητο value for money πακέτο.
Ακόμα οδηγούμε:
LEXUS ES
BYD SEAL U DM-i vs MG HS PHEV+
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!
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