Πλάκα: «Μυρίσαμε αέριο» παραδέχθηκαν οι τρεις που προφυλακίστηκαν για τη φονική έκρηξη
Πλάκα: «Μυρίσαμε αέριο» παραδέχθηκαν οι τρεις που προφυλακίστηκαν για τη φονική έκρηξη
Επιχείρησαν πάντως να αποσυνδέσουν την κλοπή των χάλκινων σωλήνων από την εγκατάσταση φυσικού αερίου από την έκρηξη με τους έξι νεκρούς στην οδό Λυσικράτους - Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη μοιραία στιγμή
Να αποσυνδέσουν την κλοπή των χάλινων σωλήνων από την εγκατάσταση φυσικού αερίου από την έκρηξη με τους έξι νεκρούς στο μοιραίο κτήριο της Πλάκας, στην οδό Λυσικράτους, επιχείρησαν οι τρεις κατηγορούμενοι, 55, 37 και 34 χρονών αντίστοιχα, που προσήλθαν νωρίτερα ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθούν και τελικά προφυλακίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχτηκαν ότι λίγες ώρες πριν την τραγωδία πήγαν στην Πλάκα και διέρρηξαν το νεοκλασικό με σκοπό να κλέψουν χάλκινους σωλήνες φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι δεν δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν αυτή την ολέθρια εξέλιξη.
Παράλληλα, επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από την πρόκληση της διαρροής, ο ένας απέδωσε στον άλλον την κοπή σωλήνα, ενώ αποδέχτηκαν ότι μετά την αφαίρεση του σωλήνα, υπήρχε οσμή αερίου, ένα στοιχείο με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν της έκρηξης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
«Είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω για την έκρηξη», δήλωσε ο μεγαλύτερος ηλικιακά, ενώ «συγγνώμη», ζήτησε κι ο δεύτερος κατηγορούμενος, με τον τρίτο να αρνείται να πει οτιδήποτε κατά την άφιξη τους.
Oι διορισμένοι δικηγόροι των κατηγορούμενων για την έκρηξη στην Πλάκα, εξέφρασαν αρχικά τα συλλυπητήριά τους προς τις οικογένειες των θυμάτων και υπογράμμισαν τη βεβαιότητά τους ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της.
«Αρνούνται τη σύνδεση με την έκρηξη» ήταν η μόνη φράση για την ουσία της υπόθεσης που ανέφεραν οι δικηγόροι, εξηγώντας ότι πρόκειται για υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, αλλά και τους ιδίους και πως δεν επιθυμούν να κάνουν άλλες δηλώσεις.
Δείτε βίντεο
Σημειώνεται ότι οι τρεις απολογήθηκαν με διορισμένους από τον Ανακριτή συνηγόρους υπεράσπισης, για το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους καταλογίζει ότι η προσπάθεια τους να ξηλώσουν χάλκινο σωλήνα φυσικού αερίου, προκάλεσε μεγάλη διαρροή που είχε αποτέλεσμα ,λίγες ώρες μετά, την έκρηξη από σπινθήρα διακόπτη ηλεκτρικού και εν συνεχεία την ισοπέδωση του κτιρίου όπου καταπλακώθηκαν δύο ζευγάρια νέων σε ηλικία Αμερικανών τουριστών, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος και το μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρι Ελληνίδας και του Βρετανού συζύγου της, μόνιμοι κάτοικοι σε διαμέρισμα του νεοκλασικού.
Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των οικογενειών των Αμερικανών σε κοινή τους δήλωση χαρακτηρίζουν ως «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης» την απόφαση για προσωρινή κράτηση των κατηγορούμενων. Παράλληλα ζητούν διεύρυνση της έρευνας η οποία όπως αναφέρουν «δεν πρέπει περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων».
«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα. Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας. Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων. Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων. Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.
Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας. Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.
Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο. Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».
Δείτε τη δήλωση του δικηγόρου των οικογενειών των 4 Αμερικανών
Παράλληλα, επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από την πρόκληση της διαρροής, ο ένας απέδωσε στον άλλον την κοπή σωλήνα, ενώ αποδέχτηκαν ότι μετά την αφαίρεση του σωλήνα, υπήρχε οσμή αερίου, ένα στοιχείο με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν της έκρηξης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
«Είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω για την έκρηξη», δήλωσε ο μεγαλύτερος ηλικιακά, ενώ «συγγνώμη», ζήτησε κι ο δεύτερος κατηγορούμενος, με τον τρίτο να αρνείται να πει οτιδήποτε κατά την άφιξη τους.
Oι διορισμένοι δικηγόροι των κατηγορούμενων για την έκρηξη στην Πλάκα, εξέφρασαν αρχικά τα συλλυπητήριά τους προς τις οικογένειες των θυμάτων και υπογράμμισαν τη βεβαιότητά τους ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της.
«Αρνούνται τη σύνδεση με την έκρηξη» ήταν η μόνη φράση για την ουσία της υπόθεσης που ανέφεραν οι δικηγόροι, εξηγώντας ότι πρόκειται για υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, αλλά και τους ιδίους και πως δεν επιθυμούν να κάνουν άλλες δηλώσεις.
Δείτε βίντεο
Σημειώνεται ότι οι τρεις απολογήθηκαν με διορισμένους από τον Ανακριτή συνηγόρους υπεράσπισης, για το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους καταλογίζει ότι η προσπάθεια τους να ξηλώσουν χάλκινο σωλήνα φυσικού αερίου, προκάλεσε μεγάλη διαρροή που είχε αποτέλεσμα ,λίγες ώρες μετά, την έκρηξη από σπινθήρα διακόπτη ηλεκτρικού και εν συνεχεία την ισοπέδωση του κτιρίου όπου καταπλακώθηκαν δύο ζευγάρια νέων σε ηλικία Αμερικανών τουριστών, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος και το μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρι Ελληνίδας και του Βρετανού συζύγου της, μόνιμοι κάτοικοι σε διαμέρισμα του νεοκλασικού.
Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των οικογενειών των Αμερικανών σε κοινή τους δήλωση χαρακτηρίζουν ως «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης» την απόφαση για προσωρινή κράτηση των κατηγορούμενων. Παράλληλα ζητούν διεύρυνση της έρευνας η οποία όπως αναφέρουν «δεν πρέπει περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων».
«Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα»
«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα. Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας. Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων. Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων. Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.
Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας. Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.
Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο. Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».
Δείτε τη δήλωση του δικηγόρου των οικογενειών των 4 Αμερικανών
Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες κι ένας Αλβανός, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα για τα κακουργήματα του εμπρησμού, της έκρηξης και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, αδικήματα που φέρονται να διέπραξαν κατά συναυτουργία.
Δείτε βίντεο από την έξοδό τους από την Ευελπίδων
Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς φέρνει στο φως το protothema.gr.
Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη
Τα πρώτα δύο έχουν ληφθεί από ένα στενό κάθετο στην οδό Λυσικράτους όπου βρισκόταν το κτίριο που τινάχθηκε στο αέρα. Στις σοκαριστικές εικόνες διακρίνεται μία γυναίκα να παρκάρει το αυτοκίνητο της κοντά στην πολυκατοικία, να βγαίνει από το όχημα και στη συνέχεια να σημειώνεται η έκρηξη. Η γυναίκα ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
Δείτε βίντεο
Στο τρίτο βίντεο αποτυπώνονται τα όσα συνέβησαν αμέσως μετά την καταστροφή. Όπως προέκυψε από την επισταμένη έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, η έκρηξη οφειλόταν σε δολιοφθορά στις σωληνώσεις του φυσικού αερίου που έγινε από τους τρεις προφυλακισμένους δράστες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα