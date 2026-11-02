Πλάκα: «Μυρίσαμε αέριο» παραδέχθηκαν οι τρεις που προφυλακίστηκαν για τη φονική έκρηξη



Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες κι ένας Αλβανός, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα για τα κακουργήματα του εμπρησμού, της έκρηξης και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, αδικήματα που φέρονται να διέπραξαν κατά συναυτουργία.Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς φέρνει στο φως το protothema.gr.Τα πρώτα δύο έχουν ληφθεί από ένα στενό κάθετο στην οδό Λυσικράτους όπου βρισκόταν το κτίριο που τινάχθηκε στο αέρα. Στις σοκαριστικές εικόνες διακρίνεται μία γυναίκα να παρκάρει το αυτοκίνητο της κοντά στην πολυκατοικία, να βγαίνει από το όχημα και στη συνέχεια να σημειώνεται η έκρηξη. Η γυναίκα ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.Στο τρίτο βίντεο αποτυπώνονται τα όσα συνέβησαν αμέσως μετά την καταστροφή. Όπως προέκυψε από την επισταμένη έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, η έκρηξη οφειλόταν σε δολιοφθορά στις σωληνώσεις του φυσικού αερίου που έγινε από τους τρεις προφυλακισμένους δράστες.