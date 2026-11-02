Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, από θαύμα γλίτωσε οδηγός αυτοκινήτου
Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, από θαύμα γλίτωσε οδηγός αυτοκινήτου
Οι τρεις δράστες κρίθηκαν σήμερα προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα
Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την έκρηξη που συντάραξε την Πλάκα στα τέλη Σεπτεμβρίου και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους φέρνει στο φως το protothema.gr.
Τα πρώτα δύο έχουν ληφθεί από ένα στενό κάθετο στην οδό Λυσικράτους όπου βρισκόταν το κτίριο που τινάχθηκε στο αέρα. Στις σοκαριστικές εικόνες διακρίνεται μία γυναίκα να παρκάρει το αυτοκίνητο της κοντά στην πολυκατοικία, να βγαίνει από το όχημα και στη συνέχεια να σημειώνεται η έκρηξη. Η γυναίκα ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
Στο τρίτο βίντεο αποτυπώνονται τα όσα συνέβησαν αμέσως μετά την καταστροφή. Όπως προέκυψε από την επισταμένη έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, η έκρηξη οφειλόταν σε δολιοφθορά στις σωληνώσεις του φυσικού αερίου που έγινε από τρεις δράστες, έναν Αλβανό και δύο Έλληνες.
Τη Δευτέρα (2/11) κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο Έλληνες, 37 και 55 ετών, και ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν συγγνώμη. «Είμαι συντετριμμένος αλλά δεν φταίω εγώ για την έκρηξη» είπε ο πρώτος από τους τρεις που πέρασαν την είσοδο της Ευελπίδων, «συγγνώμη» είπε ο τρίτος.
Τα αδικήματα για τα οποία καλούνται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι αφορούν σε εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία, έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
Τα πρώτα δύο έχουν ληφθεί από ένα στενό κάθετο στην οδό Λυσικράτους όπου βρισκόταν το κτίριο που τινάχθηκε στο αέρα. Στις σοκαριστικές εικόνες διακρίνεται μία γυναίκα να παρκάρει το αυτοκίνητο της κοντά στην πολυκατοικία, να βγαίνει από το όχημα και στη συνέχεια να σημειώνεται η έκρηξη. Η γυναίκα ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
Στο τρίτο βίντεο αποτυπώνονται τα όσα συνέβησαν αμέσως μετά την καταστροφή. Όπως προέκυψε από την επισταμένη έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, η έκρηξη οφειλόταν σε δολιοφθορά στις σωληνώσεις του φυσικού αερίου που έγινε από τρεις δράστες, έναν Αλβανό και δύο Έλληνες.
Τη Δευτέρα (2/11) κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο Έλληνες, 37 και 55 ετών, και ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν συγγνώμη. «Είμαι συντετριμμένος αλλά δεν φταίω εγώ για την έκρηξη» είπε ο πρώτος από τους τρεις που πέρασαν την είσοδο της Ευελπίδων, «συγγνώμη» είπε ο τρίτος.
Τα αδικήματα για τα οποία καλούνται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι αφορούν σε εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία, έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
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