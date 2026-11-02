«Συγγνώμη», «είμαι συντετριμμένος αλλά δεν φταίω»: Τι είπαν οι 3 για την έκρηξη στην Πλάκα φτάνοντας στην Ευελπίδων για να απολογηθούν

Οι δύο Έλληνες, 37 και 55 ετών, και ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας κατηγορούνται για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα





«Είμαι συντετριμμένος αλλά δεν φταίω εγώ για την έκρηξη» είπε ο πρώτος από τους τρεις που πέρασαν την είσοδο της Ευελπίδων, «συγγνώμη» είπε ο τρίτος.



Το βίντεο από την είσοδο των τριών κατηγορούμενων για την φονική έκρηξη στην Πλάκα





Πρόκειται για δύο Έλληνες, 37 και 55 ετών, και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας που συνελήφθησαν με εντάλματα που εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές για τρία κακουργήματα και μία κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος.



Τα αδικήματα για τα οποία καλούνται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι αφορούν:

-Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

-Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

-Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.









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Οι τρεις συλληφθέντες



Πιο συγκεκριμένα, ο ένας από τους δύο Έλληνες συλληφθέντες εμφανίζεται να έχει το μεγαλύτερο ιστορικό εμπλοκών με τις δυνάμεις του νόμου. Συγκεκριμένα, από το 1985 έως και το 2026 έχει απασχολήσει την Αστυνομία περίπου 45 φορές για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.



Ο δεύτερος Έλληνας συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές άλλες 13 φορές, κατά το χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2026, επίσης για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.



Συγγνώμη ζήτησαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στην Πλάκα από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, όταν έφτασαν στα πρώην δικαστήρια της Ευελπίδων το μεσημέρι της Δευτέρας για να απολογηθούν.«Είμαι συντετριμμένος αλλά δεν φταίω εγώ για την έκρηξη» είπε ο πρώτος από τους τρεις που πέρασαν την είσοδο της Ευελπίδων, «συγγνώμη» είπε ο τρίτος.Πρόκειται για δύο Έλληνες, 37 και 55 ετών, και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας που συνελήφθησαν με εντάλματα που εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές για τρία κακουργήματα και μία κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεγεί , έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των τριών, η είσοδος των δύο στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα και η έξοδος τους με κλοπιμαία μόλις μερικά λεπτά μετά. Αυτός ο ελάχιστος χρόνος κατά την διάρκεια του οποίου φαίνεται να προκάλεσαν διαρροή αερίου στην προσπάθεια τους να πάρουν ένα ακόμη κομμάτι χαλκοσωλήνα, ήταν αρκετός για να πυροδοτήσει το σπιράλ θανάτου για δύο ζευγάρια Αμερικανών και το ζευγάρι της Ελληνίδας και του Βρετανού συζύγου της.Πριν από αυτό, το πόρισμα που συνέταξε το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε καταλήξει ότι το σημείο της διαρροής ήταν στο εσωτερικό του κτηρίου, δίπλα από τον μετρητή του ισογείου, και όχι εξωτερικά της εγκατάστασης.Οι τρεις συλληφθέντες έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν , «πλούσιο» σε αδικήματα που σχετίζονται με κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.Πιο συγκεκριμένα, ο ένας από τους δύο Έλληνες συλληφθέντες εμφανίζεται να έχει το μεγαλύτερο ιστορικό εμπλοκών με τις δυνάμεις του νόμου. Συγκεκριμένα, από το 1985 έως και το 2026 έχει απασχολήσει την Αστυνομία περίπου 45 φορές για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.Ο δεύτερος Έλληνας συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές άλλες 13 φορές, κατά το χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2026, επίσης για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.

Όσον αφορά στον Αλβανό συλληφθέντα, από το 2019 έως το 2026 έχει απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές περισσότερες από 20 φορές. Οι υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί αφορούν ναρκωτικά, κλοπές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και ληστεία.



Συνολικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι καταγεγραμμένες προηγούμενες εμπλοκές των τριών συλληφθέντων με τις Αρχές ανέρχονται σε περίπου 80, με την παλαιότερη να χρονολογείται πριν από 41 χρόνια.