Στις φυλακές οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, δείτε τι είπαν οι δικηγόροι τους

Έχουν παραδεχθεί την παρουσία τους στο κτήριο που κατέρρευσε, όμως υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σχέση με την έκρηξη - «Σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης», τονίζουν οι οικογένειες των τεσσάρων θυμάτων από τις ΗΠΑ

δύο Έλληνες, 37 και 55 ετών, και ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας που εμπλέκονται στη φονική έκρηξη στην Πλάκα.



Είχαν συλληφθεί με εντάλματα που εξέδωσαν οι δικαστικές Αρχές για τρία κακουργήματα και μία κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος.







Κατά την μεταγωγή τους στο ανακριτικό γραφείο ο 56χρονος με το παρατσούκλι «Μπούμπου» σε ερωτήσεις δημοσιογράφων απάντησε: «Είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω εγώ για την έκρηξη», ενώ ένας άλλος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη.



Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται οι τρεις είναι:







* Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία,



* Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και



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Οι δηλώσεις των δικηγόρων Οι διορισμένοι δικηγόροι των προφυλακιστέων εξέφρασαν αρχικά τα συλλυπητήριά τους προς τις οικογένειες των θυμάτων και υπογράμμισαν τη βεβαιότητά τους ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της.





Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τη Δευτέρα, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οιπου εμπλέκονται στη φονική έκρηξη στην Πλάκα.Είχαν συλληφθεί με εντάλματα που εξέδωσαν οι δικαστικές Αρχές γιαΣύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν παραδεχθεί την παρουσία τους στο κτήριο που κατέρρευσε, όμως υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σχέση με την έκρηξη.Κατά την μεταγωγή τους στο ανακριτικό γραφείο ο 56χρονος με το παρατσούκλι «Μπούμπου» σε ερωτήσεις δημοσιογράφων απάντησε: «Είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω εγώ για την έκρηξη», ενώ ένας άλλος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη.Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται οι τρεις είναι:* Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία,* Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία,* Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και* Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.Οι διορισμένοι δικηγόροι των προφυλακιστέων εξέφρασαν αρχικά τα συλλυπητήριά τους προς τις οικογένειες των θυμάτων και υπογράμμισαν τη βεβαιότητά τους ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της.

Σε δήλωσή του ο Γιώργος Καραπάνος, δικηγόρος των συγγενών των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών που έχασαν τη ζωή τους στην Πλάκα επισήμανε ότι «η σημερινή απόφαση αποτελεί για τους συγγενείς μια πρώτη δικαίωση στη μνήμη των συγγενών τους, των ανθρώπων που έχασαν. Ωστόσο, η έρευνα πρέπει να συνεχίσει και να απαντηθούν όλα τα ανοιχτά ερωτήματα που υπάρχουν ακόμα και σήμερα, ιδίως ως προς τους κανόνες ασφαλείας που εμφανώς δεν υπήρχαν και δεν λειτούργησαν στη συγκεκριμένη υπόθεση».





Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αποδέχονται ότι, λίγες ώρες πριν την τραγωδία, πήγαν στην Πλάκα και διέρρηξαν το νεοκλασικό με σκοπό να κλέψουν χάλκινους σωλήνες φυσικού αερίου. Ενώπιον του ανακριτή οι κατηγορούμενοι φαίνεται να επιχείρησαν να αποσυνδέσουν την κλοπή των σωλήνων από το τραγικό αποτέλεσμα που επέφερε, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν τέτοια ολέθρια εξέλιξη.



Σε αυτήν την κατεύθυνση ο μεγαλύτερος σε ηλικία κατηγορούμενος κατά την μεταγωγή τους στα δικαστήρια, είπε στους δημοσιογράφους ότι «αισθάνομαι συντετριμμένος» συμπληρώνοντας ότι «δεν φταίω για την έκρηξη» για την καταστροφή που προκλήθηκε. Συγγνώμη ζήτησε, όταν τον πλησίασαν δημοσιογράφοι ο δεύτερος κατηγορούμενος, ενώ ο τρίτος δεν θέλησε να μιλήσει.



Οι τρεις απολογήθηκαν με διορισμένους από τον ανακριτή συνηγόρους υπεράσπισης.



Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη από σπινθήρα διακόπτη ηλεκτρικού και την ισοπέδωση του κτιρίου καταπλακώθηκαν δύο ζευγάρια νέων σε ηλικία Αμερικανών τουριστών, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος και το μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρι Ελληνίδας και του Βρετανού συζύγου της, μόνιμοι κάτοικοι σε διαμέρισμα του νεοκλασικού.



Οι οικογένειες των Αμερικανών, έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.



Η δήλωση των οικογενειών των θυμάτων από τις ΗΠΑ Σε κοινή δήλωση τους οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων Hoxha, Cani, Kirkpatrick και Nelson , δια του δικηγόρου τους, Γεωργίου Α. Καραπάνου, χαρακτηρίζουν ως «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης» την απόφαση για προσωρινή κράτηση των κατηγορούμενων. Παράλληλα ζητούν διεύρυνση της έρευνας η οποία όπως αναφέρουν «δεν πρέπει περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων».



Η δήλωση των οικογενειών:



«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα.



Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας.



Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της Δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους.



Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων. Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων. Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.



Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας.



Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.



Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο. Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ