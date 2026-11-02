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Σύλληψη συζύγου και πεθερού στην Κρήτη μετά από καταγγελία 29χρονης ότι τη χτύπησαν μπροστά στα παιδιά της
Σύλληψη συζύγου και πεθερού στην Κρήτη μετά από καταγγελία 29χρονης ότι τη χτύπησαν μπροστά στα παιδιά της
Η γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό μέσα στο σπίτι της από τον 41χρονο σύζυγό της και τον 72χρονο πεθερό της
Στη σύλληψη δύο ανδρών, πατέρα και γιου, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Κίσσαμο της Κρήτης, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία 29χρονη γυναίκα.
Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (31/10), όταν ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας και ο 72χρονος πατέρας του φέρονται να της επιτέθηκαν και να τη χτύπησαν μέσα στο σπίτι τους, μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις αστυνομικές Αρχές με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας έπειτα από την καταγγελία που έκανε η 29χρονη σε βάρος τους.
Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι ο 72χρονος βρισκόταν παράνομα στη χώρα, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απέλασή του.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.
Πηγή: neakriti.gr
Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (31/10), όταν ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας και ο 72χρονος πατέρας του φέρονται να της επιτέθηκαν και να τη χτύπησαν μέσα στο σπίτι τους, μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις αστυνομικές Αρχές με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας έπειτα από την καταγγελία που έκανε η 29χρονη σε βάρος τους.
Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι ο 72χρονος βρισκόταν παράνομα στη χώρα, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απέλασή του.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.
Πηγή: neakriti.gr
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