Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι στη Φλώρινα που προκάλεσαν ζημιές χιλιάδων ευρώ σε παιχνιδομηχανές και έκλεψαν χρήματα

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων, συνολικά έξι γονείς και ένα άτομο που ασκεί την επιμέλεια σε δύο ανήλικα, ενώ αναζητούνται στα όρια του αυτοφώρου ακόμη δύο γονείς