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Έντονη βροχή στην Κρήτη, μεγάλες ποσότητες νερού στους δρόμους, δείτε βίντεο
Έντονη βροχή στην Κρήτη, μεγάλες ποσότητες νερού στους δρόμους, δείτε βίντεο
Βροχόπτωση σημειώνεται από το πρωί σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά
Έντονη βροχόπτωση πλήττει το πρωί της Δευτέρας το Ηράκλειο και αρκετές περιοχές της Κρήτης.
Σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ στις Μοίρες αναφέρθηκε εκκωφαντικός θόρυβος από κεραυνό στο κέντρο της πόλης.
Βίντεο από τη δυνατή βροχή στις εγκαταστάσεις της ΚΡΗΤΗ TV στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου
Έντονα φαινόμενα καταγράφονται σε Μεσαρά, Βιάννο και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται επίσης σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Χανίων.
Στην πόλη του Ηρακλείου, η συνεχόμενη βροχή έχει δημιουργήσει δυσκολίες στις μετακινήσεις, καθώς σε αρκετά σημεία οι δρόμοι έχουν γεμίσει νερά.
Μεγάλες ποσότητες νερού φαίνεται πως έπεσαν στον Δήμο Καντάνου Σελίνου και συγκεκριμένα στις περιοχές Κουντούρα και Σούγια. Ενδεικτικές της κατάστασης, οι παρακάτω εικόνες που έχουν καταγραφεί σε βίντεο και δείχνουν πλημμυρισμένο δρόμο στην Κουντούρα και ορμητικά νερά να κατεβαίνουν στην παραλία της Σούγιας και τον ποταμό Κριό.
Σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ στις Μοίρες αναφέρθηκε εκκωφαντικός θόρυβος από κεραυνό στο κέντρο της πόλης.
Βίντεο από τη δυνατή βροχή στις εγκαταστάσεις της ΚΡΗΤΗ TV στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου
Έντονα φαινόμενα καταγράφονται σε Μεσαρά, Βιάννο και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται επίσης σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Χανίων.
Στην πόλη του Ηρακλείου, η συνεχόμενη βροχή έχει δημιουργήσει δυσκολίες στις μετακινήσεις, καθώς σε αρκετά σημεία οι δρόμοι έχουν γεμίσει νερά.
Μεγάλες ποσότητες νερού φαίνεται πως έπεσαν στον Δήμο Καντάνου Σελίνου και συγκεκριμένα στις περιοχές Κουντούρα και Σούγια. Ενδεικτικές της κατάστασης, οι παρακάτω εικόνες που έχουν καταγραφεί σε βίντεο και δείχνουν πλημμυρισμένο δρόμο στην Κουντούρα και ορμητικά νερά να κατεβαίνουν στην παραλία της Σούγιας και τον ποταμό Κριό.
Σε επικοινωνία του zarpanews.gr με τον Δήμαρχο Καντάνου Σελίνου Αντώνη Περράκη έγινε γνωστό πως στην περιοχή καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις σε Τεμένια, Αγία Ειρήνη και Πανοχώρι: «Είχαμε καταπτώσεις βράχων λόγω του ότι έπεσε πολύ νερό απότομα και για πολλή ώρα. Τα συνεργεία προχωρούν άμεσα σε καθαρισμούς και δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα».
Στα Τσισκιανά, τα ορμητικά νερά ποταμού παρέσυραν σωλήνες ύδρευσης, αφήνοντας το χωριό χωρίς νερό.
Προειδοποίηση για επικίνδυνο σημείο υπάρχει και στη διαδρομή από τον Καμπανό προς τη Μονή, στην περιοχή Κονταρίδα. Ειδικότερα, λίγο μετά τον Καμπανό, στο πέρασμα του ποταμού με κατεύθυνση προς τη Μονή, έχει συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, να μην είναι δυνατή η διέλευση.
Φωτογραφία: Μετεωκρήτες/Facebook
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