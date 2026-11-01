Δείτε βίντεο: Η στιγμή του ατυχήματος στον ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι, στο νοσοκομείο Ιταλός ποδηλάτης με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Λουτράκι Ατύχημα Ποδηλάτες Ποδηλάτης

Δείτε βίντεο: Η στιγμή του ατυχήματος στον ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι, στο νοσοκομείο Ιταλός ποδηλάτης με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή με αποτέλεσμα οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Δείτε βίντεο: Η στιγμή του ατυχήματος στον ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι, στο νοσοκομείο Ιταλός ποδηλάτης με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκαριστικό βίντεο έρχεται στο φως τη δημοσιότητας από τη στιγμή του ατυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11) κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα στο Λουτράκι. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν συνολικά τρεις ποδηλάτες, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρεις αθλητές, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του αγώνα και στη συνέχεια κατέληξαν στο έδαφος.

Λουτράκι: Η στιγμή του τραυματισμού του Ιταλού ποδηλάτη

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή με αποτέλεσμα οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. 

Και οι άλλοι δύο ποδηλάτες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

O ιατρός και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας των τραυματιών:

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Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι - Τρεις τραυματίες, ένα διασωληνωμένος
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