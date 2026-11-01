Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι με τρεις τραυματίες, διασωληνώθηκε Ιταλός αθλητής
ΕΛΛΑΔΑ
Λουτράκι Ατύχημα Ποδηλάτες

Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι με τρεις τραυματίες, διασωληνώθηκε Ιταλός αθλητής

Ιταλός, Βρετανός και Κύπριος ποδηλάτης συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση ο Ιταλός, αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Αθήνα

Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι με τρεις τραυματίες, διασωληνώθηκε Ιταλός αθλητής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι το μεσημέρι της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ποδηλατών, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Korinthostv.gr, στο περιστατικό ενεπλάκησαν τρεις ποδηλάτες, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τρεις, με τον Ιταλό ποδηλάτη να φέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σοβαρότερα τραύματα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρεται αυτή την ώρα.

Ο ιατρός και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος σε συνέντευξή του στο korinthostv, αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας των τραυματιών:

Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι - Τρεις τραυματίες, ένα διασωληνωμένος
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης