Η επιχειρηματίας που έδωσε 13.900 ευρώ στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αποκαλύπτει: Με παρακαλούσαν να βάλω λεφτά, μου έλεγαν ότι τα παιδιά θα πεθάνουν
Η επιχειρηματίας που έδωσε 13.900 ευρώ στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αποκαλύπτει: Με παρακαλούσαν να βάλω λεφτά, μου έλεγαν ότι τα παιδιά θα πεθάνουν
Η Φαίη Ζακάκου περιγράφει πώς επί δύο χρόνια κατέθετε χρήματα για άρρωστα παιδιά, πιστεύοντας ότι στηρίζει ένα κοινωνικό έργο - Τα μηνύματα που δεχόταν και η αναφορά στον Νίκο Οικονομόπουλο
Μία από τις μεγαλύτερες δωρήτριες της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση εξαπάτησης πολιτών μέσω εράνων για άρρωστα παιδιά, είναι η επιχειρηματίας Φαίη Ζακάκου, η οποία, όπως αποκαλύπτει, προσέφερε συνολικά 13.900 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματά της θα χρησιμοποιούνταν για τη στήριξη παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια επιχειρεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, εξαπατήθηκαν από το κύκλωμα, αλλά και να απαντήσει σε σχόλια χρηστών που της ζητούσαν να λογοδοτήσει για τη δημόσια στήριξή της στη συγκεκριμένη οργάνωση. Η επιχειρηματίας ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει κάποια κατηγορία και ότι η εμπλοκή της περιορίζεται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση των εράνων. Όπως υποστηρίζει, δεν διατηρούσε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους της οργάνωσης, αλλά είχε πειστεί ότι συμμετείχε σε μια προσπάθεια με κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. «Πάρα πολλοί επώνυμοι έχουν κάνει αναδημοσιεύσεις για την Παιδική Χαρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια», αναφέρει, εξηγώντας ότι η προβολή των εκκλήσεων για βοήθεια δεν περιοριζόταν σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων.
Η ίδια περιγράφει ότι επί δύο χρόνια ανταποκρινόταν συστηματικά στις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση παιδιών, καταθέτοντας χρήματα κάθε φορά που δημοσιοποιούνταν μια νέα περίπτωση. «Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», σημειώνει.
Με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια επιχειρεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, εξαπατήθηκαν από το κύκλωμα, αλλά και να απαντήσει σε σχόλια χρηστών που της ζητούσαν να λογοδοτήσει για τη δημόσια στήριξή της στη συγκεκριμένη οργάνωση. Η επιχειρηματίας ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει κάποια κατηγορία και ότι η εμπλοκή της περιορίζεται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση των εράνων. Όπως υποστηρίζει, δεν διατηρούσε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους της οργάνωσης, αλλά είχε πειστεί ότι συμμετείχε σε μια προσπάθεια με κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. «Πάρα πολλοί επώνυμοι έχουν κάνει αναδημοσιεύσεις για την Παιδική Χαρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια», αναφέρει, εξηγώντας ότι η προβολή των εκκλήσεων για βοήθεια δεν περιοριζόταν σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων.
Η ίδια περιγράφει ότι επί δύο χρόνια ανταποκρινόταν συστηματικά στις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση παιδιών, καταθέτοντας χρήματα κάθε φορά που δημοσιοποιούνταν μια νέα περίπτωση. «Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», σημειώνει.
«Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει»Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περιγραφή της για τα προσωπικά μηνύματα που, όπως καταγγέλλει, δεχόταν προκειμένου να συνεισφέρει οικονομικά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι εκκλήσεις είχαν έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, με τους αποστολείς να επικαλούνται ακόμη και τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ενός παιδιού. «Φαίη σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που, όπως αποκαλύπτει, λάμβανε. Η ίδια εξηγεί ότι ανταποκρινόταν σε αυτές τις εκκλήσεις, θεωρώντας πως με την οικονομική συνεισφορά της μπορούσε να συμβάλει στην προσπάθεια να σωθεί ένα παιδί. Μετά την κατάθεση των χρημάτων, όπως περιγράφει, ακολουθούσαν ευχαριστήρια μηνύματα που εξήραν την προσφορά της. «Είσαι μεγάλη ψυχή Φαίη, σε ευχαριστούμε Φαίη», της έγραφαν, σύμφωνα με τη μαρτυρία της.
Η αναφορά στον Νίκο Οικονομόπουλο και τα 3.000 ευρώΣτο βίντεό της η Φαίη Ζακάκου αναφέρεται και στην περίπτωση του μικρού Άλεξ Μιτεβ, για τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων. Όπως διευκρινίζει, το παιδί διέθετε δικό του ερανικό τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη συμμετοχή της «Παιδικής Χαράς» στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσής του. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος είχε προσφέρει 3.000 ευρώ για τον Άλεξ. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει σημασία, καθώς διαχωρίζει την ύπαρξη ανεξάρτητου ερανικού λογαριασμού από τη δραστηριότητα της ΜΚΟ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για το συγκεκριμένο παιδί συνδεόταν με τις υπό διερεύνηση πρακτικές.
«Μας κάλεσαν και μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε»Η επιχειρηματίας περιγράφει ακόμη τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι η ίδια είχε πέσει θύμα της φερόμενης απάτης. «Μας καλέσανε, μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η δημόσια τοποθέτησή της ήρθε μετά από δύο σχόλια που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία χρήστες υποστήριζαν ότι όφειλε και εκείνη να δώσει εξηγήσεις για τη συμμετοχή της στην προβολή των εράνων. Το βίντεο έχει εμφανώς απολογητικό χαρακτήρα, με τη Φαίη Ζακάκου να επιχειρεί να διαχωρίσει την καλόπιστη οικονομική συνεισφορά και την αναδημοσίευση εκκλήσεων για βοήθεια από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δραστηριότητες που ερευνούν οι Αρχές. Όπως εξηγεί, η ίδια δεν κατηγορείται για κάτι, αλλά συγκαταλέγεται στους εκατοντάδες ανθρώπους που θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν, έχοντας εμπιστευτεί τις εκκλήσεις της οργάνωσης.
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