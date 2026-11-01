«Μάζεψαν 136.000 ευρώ για το παιδί μου και μας έδωσαν μόνο 7.000»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που πέθανε από λευχαιμία

Ο πατέρας του Γιώργου από τη Νάουσα περιγράφει στο protothema.gr πώς τον προσέγγισε ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, υποσχόμενος βοήθεια για τη θεραπεία του γιου του στο εξωτερικό - «Ο κόσμος διαμαρτυρόταν και τους ζητούσε να μας δώσουν τα χρήματα»