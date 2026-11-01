«Τα χρήματα δεσμεύτηκαν λόγω έλλειψης δικαιολογητικών»: Μάζεψαν από έρανο 550.000 ευρώ και έδωσαν στα άρρωστα παιδιά 62.000

Το κύκλωμα ΜΚΟ έστηνε εράνους και κρατούσε το 88,6% των δωρεών - Τα πολυτελή ταξίδια, οι αγορές και τα ύποπτα στοιχήματα









Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εικονική εταιρεία «MVP MEDIA GROUP», στους λογαριασμούς της οποίας πιστώθηκαν 55.000 ευρώ απευθείας από το Σωματείο. Αντί τα χρήματα αυτά να καταλήξουν σε ιατρικές ανάγκες παιδιών, αναλώθηκαν σε ξέφρενες καταναλωτικές δαπάνες και πολυτελείς διακοπές.







Επιπλέον, στις 23/10/2026 μία εκ των κατηγορουμένων καυχιέται τηλεφωνικά σε συνομιλήτριά της ότι έδωσαν 250 ευρώ για δίωρη βόλτα με κρουαζιερόπλοιο.



Από την ίδια εταιρεία εντοπίστηκαν εμβάσματα 4.775 ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμονή του βασικού κατηγορουμένου το καλοκαίρι του 2026 σε πεντάστερο θέρετρο στη Χερσόνησο Κρήτης, ενώ εκταμιεύθηκαν και 24.300 ευρώ σε μετρητά.







Αντίστοιχα, στις 18/08/2026 ο άνδρας ζητά από γνωστό ξενοδοχείο τη γωνιακή σουίτα του 1ου ή 2ου ορόφου (480 ευρώ) για βραδινή «ημιδιαμονή», ενώ στις 19 και 24/08/2026 κλείνει σουίτες σε 5αστερο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής (με κόστος 487€ έως 810€), πληρώνοντας πάντα με μετρητά και περιμένοντας εκεί μία αλλοδαπή γυναίκα.



Εκμεταλλεύονταν άρρωστα παιδιά Η πιο σκοτεινή πτυχή της δικογραφίας αφορά την ωμή υπεξαίρεση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από το υστέρημα χιλιάδων πολιτών για τρία ανήλικα και νεαρά παιδιά με βαρύτατα προβλήματα υγείας, δύο εκ των οποίων έχασαν τη μάχη για τη ζωή.



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Όπως προέκυψε από την έρευνα, για ένα παιδί από τον Αίγειρο Κομοτηνής (γεν. 2011), το οποίο πάσχει από σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, οι πολίτες δώρισαν συνολικά 73.200,43 ευρώ. Η οικογένεια του παιδιού δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ! Οι υπεύθυνοι της Μ.Κ.Ο. τους παρουσίασαν την εξοργιστική και ψευδή δικαιολογία ότι τα χρήματα δήθεν «δεσμεύτηκαν λόγω έλλειψης κατάλληλων δικαιολογητικών».



Σε άλλη περίπτωση που αφορούσε σε έναν νεαρό από τη Νάουσα (γεν. 2003), ο οποίος έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία και απεβίωσε στις 23/07/2021, η Μ.Κ.Ο. έστησε δύο δράσεις: μία για τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειας και μία... για τα έξοδα της κηδείας του παιδιού! Παρότι συγκεντρώθηκαν 136.374,95 ευρώ, στην οικογένεια δόθηκαν συνολικά μόλις 7.000 ευρώ, με τα υπόλοιπα 129.374,95 ευρώ να καταλήγουν στις τσέπες του κυκλώματος.



Οι αγώνες και οι επικοινωνίες με αστυνομικό Πέρα από τη λεηλασία των δωρεών της Μ.Κ.Ο., οι επισυνδέσεις της



Ζωή και κότα ζούσαν τα αδίστακτα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται πως με «βιτρίνα» μια ΜΚΟ έβαζαν στην τσέπη τα χρήματα που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές αρρώστιες. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία από την άρση του τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρήτου για τους βασικούς κατηγορούμενους αποκαλύπτουν έναν προκλητικό τρόπο ζωής, ο οποίος τροφοδοτούνταν απευθείας από το ταμείο του Σωματείου μέσω εικονικών εταιρειών.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εικονική εταιρεία «MVP MEDIA GROUP», στους λογαριασμούς της οποίας πιστώθηκαν 55.000 ευρώ απευθείας από το Σωματείο. Αντί τα χρήματα αυτά να καταλήξουν σε ιατρικές ανάγκες παιδιών, αναλώθηκαν σε ξέφρενες καταναλωτικές δαπάνες και πολυτελείς διακοπές.Ειδικότερα, από τον λογαριασμό της «MVP MEDIA GROUP» έφυγαν 2.700 ευρώ (και επιπλέον έμβασμα 405 ευρώ) στον οίκο «LOUIS VUITTON», 574 ευώ για γεύμα σε πανάκριβο εστιατόριο στη Μύκονο, 2.738,76 ευρώ για κλείσιμο ξενοδοχείου, 1.049,73 ευρώ σε delivery, 728,04 ευρώ σε αεροπορική εταιρεία και 2.500 ευρώ στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.Επιπλέον, στις 23/10/2026 μία εκ των κατηγορουμένων καυχιέται τηλεφωνικά σε συνομιλήτριά της ότι έδωσαν 250 ευρώ για δίωρη βόλτα με κρουαζιερόπλοιο.Από την ίδια εταιρεία εντοπίστηκαν εμβάσματα 4.775 ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμονή του βασικού κατηγορουμένου το καλοκαίρι του 2026 σε πεντάστερο θέρετρο στη Χερσόνησο Κρήτης, ενώ εκταμιεύθηκαν και 24.300 ευρώ σε μετρητά.Παράλληλα, δύο κατηγορούμενοι έκλειναν αποκλειστικά σουίτες σε κορυφαία ξενοδοχεία. Στις 22/10/2026 η γυναίκα κλείνει διήμερο σε ξενοδοχείο με 425 ευρώ την βραδιά, ζητώντας από την υποδοχή να ψάξει το όνομα του κατηγορούμενου συντρόφου της γιατί είναι «τακτικοί πελάτες και μένουν πάντα σε συγκεκριμένη σουίτα».Αντίστοιχα, στις 18/08/2026 ο άνδρας ζητά από γνωστό ξενοδοχείο τη γωνιακή σουίτα του 1ου ή 2ου ορόφου (480 ευρώ) για βραδινή «ημιδιαμονή», ενώ στις 19 και 24/08/2026 κλείνει σουίτες σε 5αστερο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής (με κόστος 487€ έως 810€), πληρώνοντας πάντα με μετρητά και περιμένοντας εκεί μία αλλοδαπή γυναίκα.Η πιο σκοτεινή πτυχή της δικογραφίας αφορά την ωμή υπεξαίρεση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από το υστέρημα χιλιάδων πολιτών για τρία ανήλικα και νεαρά παιδιά με βαρύτατα προβλήματα υγείας, δύο εκ των οποίων έχασαν τη μάχη για τη ζωή.Από τα συνολικά 549.996,66 ευρώ που συγκεντρώθηκαν στις ερανικές καμπάνιες και για τα τρία παιδιά, στις οικογένειες παραδόθηκαν μόλις 62.800 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 487.196,66 ευρώ (ποσοστό 88,6%!) παρακρατήθηκαν από τη Μ.Κ.Ο.Όπως προέκυψε από την έρευνα, για ένα παιδί από τον Αίγειρο Κομοτηνής (γεν. 2011), το οποίο πάσχει από σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, οι πολίτες δώρισαν συνολικά 73.200,43 ευρώ. Η οικογένεια του παιδιού δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ! Οι υπεύθυνοι της Μ.Κ.Ο. τους παρουσίασαν την εξοργιστική και ψευδή δικαιολογία ότι τα χρήματα δήθεν «δεσμεύτηκαν λόγω έλλειψης κατάλληλων δικαιολογητικών».Σε άλλη περίπτωση που αφορούσε σε έναν νεαρό από τη Νάουσα (γεν. 2003), ο οποίος έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία και απεβίωσε στις 23/07/2021, η Μ.Κ.Ο. έστησε δύο δράσεις: μία για τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειας και μία... για τα έξοδα της κηδείας του παιδιού! Παρότι συγκεντρώθηκαν 136.374,95 ευρώ, στην οικογένεια δόθηκαν συνολικά μόλις 7.000 ευρώ, με τα υπόλοιπα 129.374,95 ευρώ να καταλήγουν στις τσέπες του κυκλώματος.Πέρα από τη λεηλασία των δωρεών της Μ.Κ.Ο., οι επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψαν ότι ο βασικός κατηγορούμενος δρούσε ως κεντρικός παίκτης σε παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων (τόσο σε επίπεδο πρωταθλημάτων Υποδομής Κ19 της Super League όσο και σε τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Πιερίας), έχοντας ως βασικό συνομιλητή ακόμη και εν ενεργεία αστυνομικό.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 27ης Σεπτεμβρίου 2026, πριν από την έναρξη αγώνα Νέων. Ο βασικός κατηγορούμενος τηλεφωνεί στον αστυνομικό και του δίνει «σιγουράκι» υψηλού ρίσκου να ποντάρει «Over 2,5 και Goal/Goal». Στον αγώνα ο διαιτητής ήταν μιλημένος ενώ σημειώθηκαν τρεις ανατροπές μέσα σε 13 λεπτά καθώς δόθηκαν 2 πέναλτι και μία κόκκινη κάρτα.



Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος ο κατηγορούμενος σε συνομιλία του είχε δεχθεί δέκα τηλεφωνήματα για τον αγώνα και είχε εσωτερική ενημέρωση ότι «μετά το 80ό λεπτό θα μπει κι άλλο γκολ», όπως κι έγινε στο 93', διαμορφώνοντας το τελικό 3-2! Ο κατηγορούμενος ποντάρισε 1.400€-1.500€ και αποκόμισε κέρδος 7.000 ευρώ.



Επίσης, πριν από άλλο ματς, ο κατηγορούμενος έδωσε εντολή στον ποδοσφαιριστή ομάδας της Πιερίας να προσπαθήσει να «εκμαιεύσει διαιτητικές αποφάσεις» γιατί ο διαιτητής είναι μιλημένος, ενώ την ημέρα του αγώνα (19/09/2026) απαίτησε να μην υπάρξει κάμερα βιντεοσκόπησης στο γήπεδο «ώστε να μην επηρεαστεί ο διαιτητής και δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα».



Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο κατηγορούμενος περιγράφει γελώντας στον αστυνομικό ότι προηγούνται 1-0 με «ανύπαρκτο πέναλτι» και «ανύπαρκτη κόκκινη» σε αντίπαλο παίκτη! Ο αγώνας έληξε 2-1 υπέρ του Βατανιακού με δεύτερο πέναλτι, με τον Φιρινίδη να λέει προκλητικά σε παράγοντα της αντίπαλης ομάδας ότι «ο αγώνας θα διαρκούσε όσο χρειαζόταν μέχρι να κερδίσουμε», ενώ αργότερα συζητούσε με τον αδελφό του ότι τους κόστισε συνολικά 1.000 ευρώ για να πάρουν το ματς.