Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Δύο συλλήψεις διακινητών στον Έβρο, μετέφεραν τέσσερις παράνομους μετανάστες
Δύο συλλήψεις διακινητών στον Έβρο, μετέφεραν τέσσερις παράνομους μετανάστες
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών
Συνελήφθησαν σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις παράνομους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε αγροτική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έναν έναν παράνομο μετανάστη, τον οποίο αντιλαμβανόμενος τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο αποβίβασε νωρίτερα από το όχημα.
Επιπλέον στο εσωτερικό του ανωτέρω οχήματος και στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, ένα εργαλείο κοπής (ματσέτα) και ένα κοινό διαβατήριο αλλοδαπών αρχών.
Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα, στην Εθνική οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς ο δεύτερος διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις παράνομους μετανάστες.
Κατασχέθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε αγροτική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έναν έναν παράνομο μετανάστη, τον οποίο αντιλαμβανόμενος τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο αποβίβασε νωρίτερα από το όχημα.
Επιπλέον στο εσωτερικό του ανωτέρω οχήματος και στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, ένα εργαλείο κοπής (ματσέτα) και ένα κοινό διαβατήριο αλλοδαπών αρχών.
Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα, στην Εθνική οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς ο δεύτερος διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις παράνομους μετανάστες.
Κατασχέθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα