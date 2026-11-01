Σκάνδαλο με ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη: «Μας έκλεψαν το κύπελλο με πέναλτι στο 91'», καταγγελίες για τον διαιτητή που εμπλέκεται στα στημένα
Σκάνδαλο με ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη: «Μας έκλεψαν το κύπελλο με πέναλτι στο 91'», καταγγελίες για τον διαιτητή που εμπλέκεται στα στημένα
Ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου καταγγέλλει αλλοίωση αποτελέσματος, ενώ ο 35χρονος διαιτητής αρνείται κάθε εμπλοκή σε χειραγώγηση αγώνων - «Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του», λέει ο δικηγόρος του
Αρνείται κάθε εμπλοκή του και δηλώνει θύμα της υπόθεσης ο 35χρονος διαιτητής που κατηγορείται ότι συμμετείχε σε «στήσιμο» ποδοσφαιρικών αγώνων, μετά από «συμφωνίες» του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη. Ο τελευταίος κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν τον ανθρώπινο πόνο, καταφέρνοντας έτσι να συγκεντρώσει σχεδόν 4 εκατ. ευρώ από δωρεές πολιτών, από τα οποία μόλις το ένα εκατομμύριο έφτασε στις οικογένειες των άρρωστων παιδιών που είχαν ανάγκη.
Ο συγκεκριμένος διαιτητής, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, ήταν μέλος της υποομάδας που είχε δημιουργήσει ο ιδρυτής της ΜΚΟ, ο οποίος κατηγορείται ότι δρούσε ως κεντρικός παίκτης σε παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων (τόσο σε επίπεδο πρωταθλημάτων Υποδομής Κ19 της Super League όσο και σε τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Πιερίας).
Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, του Αιγινιακού και του Βατανιακού. Κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, ο ίδιος εμφανίζεται στην έρευνα ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης του Αιγινιακού, ο οποίος αγωνίστηκε αρχικά στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας και στη συνέχεια στη Γ’ Εθνική. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ο ίδιος φέρεται να χρηματοδοτούσε τον Βατανιακό, που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας, με στόχο την άνοδο στη Γ’ Εθνική.
Η υποομάδα, για την οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δικογραφία και περιγράφεται αναλυτικά η δράση της, συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τις 15-09-2026 από τον βασικό κατηγορούμενο, τον 35χρονο διαιτητή και ακόμη δύο άτομα, και δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων. Σκοπός ήταν, αφενός, η εύνοια της ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου «Βατανιακός», που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ’ Εθνική κατηγορία, και αφετέρου, η τοποθέτηση στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες με συνακόλουθο σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών.
Μία από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορά τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να παρενέβη σε αγώνα της ομάδας του «Βατανιακού» με τον Αιγινιακό. Ο συγκεκριμένος αγώνας έληξε με σκορ 2-1 και στη διάρκεια της αναμέτρησης καταλογίστηκαν δύο πέναλτι υπέρ του Βατανιακού και μία κόκκινη κάρτα σε βάρος του Αιγινιακού.
Κατά την αστυνομική έρευνα, είχε προηγηθεί καταβολή 1.000 ευρώ για τον επηρεασμό προσώπων που μπορούσαν να παρέμβουν στη διαιτησία του αγώνα. Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Πιερίας, ο οποίος ανέλαβε τον ορισμό του διαιτητή, και ο 35χρονος, ο οποίος διηύθυνε ως διαιτητής τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η συμφωνία, όπως περιγράφεται στην αστυνομική έρευνα, δεν περιοριζόταν στον συγκεκριμένο αγώνα.
Δηλώσεις του δικηγόρου του διαιτητή:
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο δικηγόρος Κατερίνης, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον 35χρονο διαιτητή, ανέφερε πως ο εντολέας του «εμπλέκεται στην υπόθεση χωρίς να έχει κάνει κάτι». Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο διαιτητής «δεν έχει μιλήσει με κανέναν, δεν έχει χρηματιστεί από κανέναν και δεν έχει συναντήσει κανέναν. Άλλοι μιλούν ότι θα τον βάλουν να συμπεριφερθεί στον αγώνα με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο, αλλά ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Θα αρνηθεί την κατηγορία».
Σχετικά με την εμπλοκή του και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από τον εισαγγελέα, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «υπάρχει διακίνηση ποσών χωρίς αυτόν, αλλά στο όνομά του. Προκειμένου να δώσουν στον διαιτητή κάποια χρήματα, απαιτούνταν να γίνουν εκείνες οι καταβολές. Άλλοι διακινούσαν τα χρήματα και συζητούσαν για οικονομικές συναλλαγές στο όνομα του διαιτητή. Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του. Στους λογαριασμούς του δεν βρέθηκε τίποτα», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο διαιτητής είναι έκπληκτος με τις εξελίξεις.
«Από ό,τι είδα πρόχειρα στη δικογραφία, γίνεται λόγος για ένα παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος όπου ικανοποιούνται εγωισμοί παραγόντων, ότι δηλαδή "θα βάλουμε τον τάδε και θα παίξει για εμάς", καθώς και για ένα παιχνίδι Κ19 που δεν είχε στοιχηματικό ενδιαφέρον και δεν παίχτηκαν χρήματα. Ο διαιτητής δεν ξέρει τον πρόεδρο της ΜΚΟ, δεν τον έχει γνωρίσει», τόνισε.
Ο συγκεκριμένος διαιτητής, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, ήταν μέλος της υποομάδας που είχε δημιουργήσει ο ιδρυτής της ΜΚΟ, ο οποίος κατηγορείται ότι δρούσε ως κεντρικός παίκτης σε παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων (τόσο σε επίπεδο πρωταθλημάτων Υποδομής Κ19 της Super League όσο και σε τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Πιερίας).
Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, του Αιγινιακού και του Βατανιακού. Κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, ο ίδιος εμφανίζεται στην έρευνα ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης του Αιγινιακού, ο οποίος αγωνίστηκε αρχικά στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας και στη συνέχεια στη Γ’ Εθνική. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ο ίδιος φέρεται να χρηματοδοτούσε τον Βατανιακό, που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας, με στόχο την άνοδο στη Γ’ Εθνική.
Η υποομάδα, για την οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δικογραφία και περιγράφεται αναλυτικά η δράση της, συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τις 15-09-2026 από τον βασικό κατηγορούμενο, τον 35χρονο διαιτητή και ακόμη δύο άτομα, και δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων. Σκοπός ήταν, αφενός, η εύνοια της ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου «Βατανιακός», που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ’ Εθνική κατηγορία, και αφετέρου, η τοποθέτηση στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες με συνακόλουθο σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών.
Μία από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορά τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να παρενέβη σε αγώνα της ομάδας του «Βατανιακού» με τον Αιγινιακό. Ο συγκεκριμένος αγώνας έληξε με σκορ 2-1 και στη διάρκεια της αναμέτρησης καταλογίστηκαν δύο πέναλτι υπέρ του Βατανιακού και μία κόκκινη κάρτα σε βάρος του Αιγινιακού.
Κατά την αστυνομική έρευνα, είχε προηγηθεί καταβολή 1.000 ευρώ για τον επηρεασμό προσώπων που μπορούσαν να παρέμβουν στη διαιτησία του αγώνα. Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Πιερίας, ο οποίος ανέλαβε τον ορισμό του διαιτητή, και ο 35χρονος, ο οποίος διηύθυνε ως διαιτητής τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η συμφωνία, όπως περιγράφεται στην αστυνομική έρευνα, δεν περιοριζόταν στον συγκεκριμένο αγώνα.
Δηλώσεις του δικηγόρου του διαιτητή:
Αρνείται την εμπλοκή του – «Έκαναν παιχνίδια στην πλάτη του»
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο δικηγόρος Κατερίνης, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον 35χρονο διαιτητή, ανέφερε πως ο εντολέας του «εμπλέκεται στην υπόθεση χωρίς να έχει κάνει κάτι». Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο διαιτητής «δεν έχει μιλήσει με κανέναν, δεν έχει χρηματιστεί από κανέναν και δεν έχει συναντήσει κανέναν. Άλλοι μιλούν ότι θα τον βάλουν να συμπεριφερθεί στον αγώνα με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο, αλλά ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Θα αρνηθεί την κατηγορία».
Σχετικά με την εμπλοκή του και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από τον εισαγγελέα, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «υπάρχει διακίνηση ποσών χωρίς αυτόν, αλλά στο όνομά του. Προκειμένου να δώσουν στον διαιτητή κάποια χρήματα, απαιτούνταν να γίνουν εκείνες οι καταβολές. Άλλοι διακινούσαν τα χρήματα και συζητούσαν για οικονομικές συναλλαγές στο όνομα του διαιτητή. Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του. Στους λογαριασμούς του δεν βρέθηκε τίποτα», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο διαιτητής είναι έκπληκτος με τις εξελίξεις.
«Από ό,τι είδα πρόχειρα στη δικογραφία, γίνεται λόγος για ένα παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος όπου ικανοποιούνται εγωισμοί παραγόντων, ότι δηλαδή "θα βάλουμε τον τάδε και θα παίξει για εμάς", καθώς και για ένα παιχνίδι Κ19 που δεν είχε στοιχηματικό ενδιαφέρον και δεν παίχτηκαν χρήματα. Ο διαιτητής δεν ξέρει τον πρόεδρο της ΜΚΟ, δεν τον έχει γνωρίσει», τόνισε.
Δηλώσεις του προέδρου του ΓΑΣ Σβορώνου:
Την «κλοπή» του περσινού κυπέλλου στον τελικό της ΕΠΣ Πιερίας καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, Γιάννης Τρελλόπουλος, σημειώνοντας πως με ένα ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο εμπλεκόμενος στη δικογραφία διαιτητής, έχασαν τον αγώνα στο 91'.
«Στον περασμένο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν κι εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91'», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το παιδί που χρεώθηκε την παράβαση δεν έδωσε καν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και σταμάτησε τα μαθήματά του λόγω κακής ψυχολογίας μετά τον αγώνα.
Ο ίδιος τόνισε ότι φέτος, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και παλεύουν για την άνοδο, πληροφορήθηκε ότι σε επόμενο αγώνα, στις 7 Νοεμβρίου, το ματς θα ήταν χειραγωγημένο κατά της ομάδας του. «Θα ήμασταν εμείς το επόμενο θύμα», υποστήριξε. «Γενικά υπήρχαν διαιτητικά λάθη που δεν θα μπορούσαν να είναι ανθρώπινα. Μας στέρησαν ένα κύπελλο για το οποίο παλέψαμε πολύ», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.
Σημειώνεται ότι, εκτός από την αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, στη δικογραφία γίνεται ειδική μνεία για χειραγώγηση του αποτελέσματος στους αγώνες που θα ακολουθούσαν με τις ομάδες του ΓΑΣ Σβορώνου και του Α.Ο. Παραλίας, συνδιεκδικήτριες της ανόδου, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για τις 7 και 14 Νοεμβρίου 2026, αντίστοιχα.
«Έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι εναντίον μας στο 91’»
Την «κλοπή» του περσινού κυπέλλου στον τελικό της ΕΠΣ Πιερίας καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, Γιάννης Τρελλόπουλος, σημειώνοντας πως με ένα ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο εμπλεκόμενος στη δικογραφία διαιτητής, έχασαν τον αγώνα στο 91'.
«Στον περασμένο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν κι εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91'», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το παιδί που χρεώθηκε την παράβαση δεν έδωσε καν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και σταμάτησε τα μαθήματά του λόγω κακής ψυχολογίας μετά τον αγώνα.
Ο ίδιος τόνισε ότι φέτος, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και παλεύουν για την άνοδο, πληροφορήθηκε ότι σε επόμενο αγώνα, στις 7 Νοεμβρίου, το ματς θα ήταν χειραγωγημένο κατά της ομάδας του. «Θα ήμασταν εμείς το επόμενο θύμα», υποστήριξε. «Γενικά υπήρχαν διαιτητικά λάθη που δεν θα μπορούσαν να είναι ανθρώπινα. Μας στέρησαν ένα κύπελλο για το οποίο παλέψαμε πολύ», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.
Σημειώνεται ότι, εκτός από την αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, στη δικογραφία γίνεται ειδική μνεία για χειραγώγηση του αποτελέσματος στους αγώνες που θα ακολουθούσαν με τις ομάδες του ΓΑΣ Σβορώνου και του Α.Ο. Παραλίας, συνδιεκδικήτριες της ανόδου, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για τις 7 και 14 Νοεμβρίου 2026, αντίστοιχα.
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