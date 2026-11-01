Σκάνδαλο με ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη: «Μας έκλεψαν το κύπελλο με πέναλτι στο 91'», καταγγελίες για τον διαιτητή που εμπλέκεται στα στημένα

ΓΑΣ Σβορώνου:

«Έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι εναντίον μας στο 91’»

Δηλώσεις του προέδρου τουΤην «κλοπή» του περσινού κυπέλλου στον τελικό της ΕΠΣ Πιερίας καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, Γιάννης Τρελλόπουλος, σημειώνοντας πως με ένα ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο εμπλεκόμενος στη δικογραφία διαιτητής, έχασαν τον αγώνα στο 91'.«Στον περασμένο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν κι εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91'», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το παιδί που χρεώθηκε την παράβαση δεν έδωσε καν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και σταμάτησε τα μαθήματά του λόγω κακής ψυχολογίας μετά τον αγώνα.Ο ίδιος τόνισε ότι φέτος, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και παλεύουν για την άνοδο, πληροφορήθηκε ότι σε επόμενο αγώνα, στις 7 Νοεμβρίου, το ματς θα ήταν χειραγωγημένο κατά της ομάδας του. «Θα ήμασταν εμείς το επόμενο θύμα», υποστήριξε. «Γενικά υπήρχαν διαιτητικά λάθη που δεν θα μπορούσαν να είναι ανθρώπινα. Μας στέρησαν ένα κύπελλο για το οποίο παλέψαμε πολύ», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.Σημειώνεται ότι, εκτός από την αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, στη δικογραφία γίνεται ειδική μνεία για χειραγώγηση του αποτελέσματος στους αγώνες που θα ακολουθούσαν με τις ομάδες του ΓΑΣ Σβορώνου και του Α.Ο. Παραλίας, συνδιεκδικήτριες της ανόδου, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για τις 7 και 14 Νοεμβρίου 2026, αντίστοιχα.