Σουίτες €500, τσάντες Louis Vuitton, Μύκονος, μπουζούκια: Η χλιδάτη ζωή των πρωταγωνιστών της απάτης στη βόρεια Ελλάδα με χρήματα που «έτρωγαν» από άρρωστα παιδιά

Αποκαλυπτικές συνομιλίες για την κομπίνα με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά-Child's Happiness» - Συγκεντρώθηκαν 340.000 ευρώ για παιδί με καρκίνο, μόνο 55.800 έφτασαν στην οικογένεια - Τα ταξίδια, οι θεραπείες ομορφιάς και οι καταγγελίες για εξαγορά διαιτητών





Οι νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες και τα οικονομικά στοιχεία που ερευνούν οι



παιδί που έπασχε από επιθετική μορφή καρκίνου και έχασε τη ζωή του τον περασμένο Αύγουστο, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 340.000 ευρώ, όμως στην οικογένειά του κατέληξαν μόλις 55.800 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, οικογένεια παιδιού με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ από τις 73.200 ευρώ των δωρεών, σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.



Παράλληλα, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν ένα δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, που αφορά την καταγγελλόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, με χρηματισμούς διαιτητών, προσυνεννοημένες αποφάσεις, στοιχήματα και κέρδη χιλιάδων ευρώ.



«Τα χρήματα δεν με απασχολούν», οι θεραπείες ομορφιάς και τα ταξίδια σε business class Ενδεικτική της οικονομικής άνεσης που εμφάνιζαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι συνομιλία της 22ας Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία, γυναίκα με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση επικοινωνεί με ιατρείο στην Αθήνα, προκειμένου να προγραμματίσει συμβουλευτική επίσκεψη για θεραπείες κυτταρίτιδας και fillers σώματος.







Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, η ίδια επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία, προκειμένου ν' αλλάξει την κράτησή της, εξηγώντας ότι πραγματοποιεί τόσο συχνά ταξίδια, ώστε το τελευταίο διάστημα πετά σχεδόν κάθε εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, δεν παραλείπει να τονίσει ότι ταξιδεύει πάντοτε σε business class, ζητώντας να εξασφαλίσει αντίστοιχες θέσεις για την ίδια και τα παιδιά της.



Ο υπάλληλος της αεροπορικής την ενημερώνει ότι το κόστος της αλλαγής ανέρχεται σε 547,86 ευρώ και εκείνη ζητά να προχωρήσει άμεσα η πληρωμή μέσω κάρτας, με έκδοση τιμολογίου.

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Επώνυμες τσάντες, δείπνα στη Μύκονο και πεντάστερα θέρετρα Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τραπεζικές κινήσεις εταιρείας που χαρακτηρίζεται εικονική από τις Αρχές και φέρεται να συνδέεται με τη δράση της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην εταιρεία πιστώθηκαν 55.000 ευρώ από τη ΜΚΟ, ενώ στους λογαριασμούς της εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, καταναλωτικές συναλλαγές που παραπέμπουν σε πολυτελή διαβίωση.



Μεταξύ αυτών, καταγράφονται χρεώσεις 2.700 ευρώ σε γνωστό οίκο μόδας, που φημίζεται για τις τσάντες του, και επιπλέον 405 ευρώ προς τον ίδιο οίκο, 574 ευρώ σε εστιατόριο της Μυκόνου, 2.738,76 ευρώ σε πλατφόρμα κράτησης δωματίων, 1.049,73 ευρώ σε εταιρεία delivery και 728,04 ευρώ για αεροπορικές μετακινήσεις.



Εντοπίστηκε επίσης μεταφορά 2.500 ευρώ προς εταιρεία που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.



Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μεταφορά συνολικά 4.775 ευρώ προς εταιρεία που διαχειρίζεται πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Κρήτη. Από τον ίδιο εταιρικό λογαριασμό καταγράφηκαν επίσης εκταμιεύσεις συνολικού ύψους 24.300 ευρώ.



Την ώρα που οικογένειες παιδιών με σοβαρές ασθένειες αγωνίζονταν να εξασφαλίσουν χρήματα για θεραπείες και βασικές ανάγκες, οι φερόμενοι πρωταγωνιστές της εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε ως όχημα τη ΜΚΟ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ-CHILD’S HAPPINESS» εμφανίζονταν να απολαμβάνουν μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, με ακριβές σουίτες, ταξίδια σε business class, γεύματα σε κοσμοπολίτικα εστιατόρια, επώνυμες αγορές και νυχτερινή διασκέδαση με λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ.Οι νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες και τα οικονομικά στοιχεία που ερευνούν οι αστυνομικές αρχές ρίχνουν φως στον τρόπο ζωής των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, αλλά και την έκταση της φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.Σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις, γιακαι έχασε τη ζωή του τον περασμένο Αύγουστο, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 340.000 ευρώ, όμως στην οικογένειά του κατέληξαν μόλις 55.800 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, οικογένεια παιδιού με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ από τις 73.200 ευρώ των δωρεών, σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.Παράλληλα, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν ένα δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, που αφορά την καταγγελλόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, με χρηματισμούς διαιτητών, προσυνεννοημένες αποφάσεις, στοιχήματα και κέρδη χιλιάδων ευρώ.Ενδεικτική της οικονομικής άνεσης που εμφάνιζαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι συνομιλία της 22ας Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία, γυναίκα με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση επικοινωνεί με ιατρείο στην Αθήνα, προκειμένου να προγραμματίσει συμβουλευτική επίσκεψη για θεραπείεςσώματος.Η ίδια εξηγεί στην υπάλληλο ότι δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της εκπαίδευσης, διαθέτοντας τρία φροντιστήρια στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ ταξιδεύει συχνά στην Αθήνα. Όταν η συζήτηση φτάνει στο οικονομικό σκέλος, ξεκαθαρίζει ότι το κόστος δεν αποτελεί ζήτημα για εκείνη, καθώς ενδιαφέρεται πρωτίστως να ενημερωθεί από τη γιατρό για τις διαθέσιμες θεραπείες.Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, η ίδια επικοινωνεί με τηνεταιρεία, προκειμένου ν' αλλάξει την κράτησή της, εξηγώντας ότι πραγματοποιεί τόσο συχνά ταξίδια, ώστε το τελευταίο διάστημα πετά σχεδόν κάθε εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, δεν παραλείπει να τονίσει ότι ταξιδεύει πάντοτε σε, ζητώντας να εξασφαλίσει αντίστοιχες θέσεις για την ίδια και τα παιδιά της.Ο υπάλληλος της αεροπορικής την ενημερώνει ότι το κόστος της αλλαγής ανέρχεται σε 547,86 ευρώ και εκείνη ζητά να προχωρήσει άμεσα η πληρωμή μέσω κάρτας, με έκδοση τιμολογίου.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τραπεζικές κινήσεις εταιρείας που χαρακτηρίζεται εικονική από τις Αρχές και φέρεται να συνδέεται με τη δράση της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην εταιρεία πιστώθηκαν 55.000 ευρώ από τη, ενώ στους λογαριασμούς της εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, καταναλωτικές συναλλαγές που παραπέμπουν σε πολυτελή διαβίωση.Μεταξύ αυτών, καταγράφονται χρεώσεις 2.700 ευρώ σε γνωστό οίκο μόδας, που φημίζεται για τιςτου, και επιπλέον 405 ευρώ προς τον ίδιο οίκο, 574 ευρώ σε εστιατόριο της Μυκόνου, 2.738,76 ευρώ σε πλατφόρμα κράτησης δωματίων, 1.049,73 ευρώ σε εταιρεία delivery και 728,04 ευρώ για αεροπορικές μετακινήσεις.Εντοπίστηκε επίσης μεταφορά 2.500 ευρώ προς εταιρεία που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μεταφορά συνολικά 4.775 ευρώ προς εταιρεία που διαχειρίζεται πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην. Από τον ίδιο εταιρικό λογαριασμό καταγράφηκαν επίσης εκταμιεύσεις συνολικού ύψους 24.300 ευρώ.

Η εικόνα της πολυτελούς ζωής συμπληρώνεται από συνομιλία της 23ης Οκτωβρίου, στην οποία η γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση περιγράφει διαδρομή με κρουαζιερόπλοιο, για την οποία καταβλήθηκαν 250 ευρώ για δύο ώρες, καθώς και επίσκεψή της σε φημισμένο εστιατόριο κατά τη διαμονή της στο «νησί των ανέμων».



Σουίτες των 480 ευρώ, μετρητά και κρατήσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες προκύπτει ότι οι πολυτελείς ξενοδοχειακές διαμονές αποτελούσαν συχνή επιλογή των εμπλεκομένων. Στις 22 Οκτωβρίου, γυναίκα της υπόθεσης επικοινωνεί με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, για να κλείσει δωμάτιο για δύο διανυκτερεύσεις, την 1η και 2α Νοεμβρίου.



Στη συνομιλία εξηγεί ότι οι ίδιοι είναι τακτικοί πελάτες του ξενοδοχείου και ζητά από τον υπάλληλο να ανατρέξει σε προηγούμενες κρατήσεις τους, καθώς προτιμούν πάντοτε μια συγκεκριμένη σουίτα. Ο υπάλληλος την ενημερώνει ότι είναι διαθέσιμη μόνο η Junior Suite, με κόστος άνω των 400 ευρώ, και προχωρούν στην κράτηση.



Σε άλλη συνομιλία, στις 18 Αυγούστου, άνδρας που φέρεται να πρωταγωνιστεί στο κύκλωμα επικοινωνεί με το κεντρικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, εξηγώντας ότι είναι συχνός πελάτης και επιλέγει συνήθως τη γωνιακή σουίτα του πρώτου ή του δευτέρου ορόφου. Ρωτά εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σουίτα για ολιγόωρη βραδινή διαμονή, όμως η υπάλληλος τον ενημερώνει ότι δεν παρέχεται η συγκεκριμένη δυνατότητα και πως η διανυκτέρευση κοστίζει 480 ευρώ.



Ανάλογες επικοινωνίες καταγράφονται και με ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Στις 19 Αυγούστου, ο ίδιος άνδρας συζητά για κράτηση σουίτας με θέα στον κήπο, κόστους 487 ευρώ, δηλώνοντας ότι θα εξοφλήσει το ποσό με μετρητά κατά την άφιξή του.



Πέντε ημέρες αργότερα επικοινωνεί ξανά με το ξενοδοχείο, αυτή τη φορά για διαμονή μιάμισης ή δύο ημερών, με το κόστος να διαμορφώνεται στα 721 και 810 ευρώ, αντίστοιχα. Και σε αυτή την περίπτωση ζητά να πληρώσει με μετρητά.



Το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνομιλεί με γυναίκα, την οποία ενημερώνει ότι έχει φτάσει στο ξενοδοχείο και την περιμένει.



«Σου έχω ξοδέψει 100.000 ευρώ», οι τσάντες των 2.500 ευρώ και τα ακριβά δώρα Μία ακόμη πτυχή του τρόπου ζωής που περιγράφεται στις συνομιλίες αφορά τις μεγάλες προσωπικές δαπάνες που ο βασικός εμπλεκόμενος ισχυρίζεται ότι πραγματοποιούσε για γυναίκες με τις οποίες διατηρούσε σχέσεις.



Σε συνομιλία της 1ης Σεπτεμβρίου, ο άνδρας υποστηρίζει ότι είχε δαπανήσει 100.000 ευρώ για μία γυναίκα με την οποία είχε προσωπική σχέση, συγκρίνοντας τη συγκεκριμένη περίπτωση με άλλη, παράλληλη σχέση του. Η συνομιλήτριά του δεν αμφισβητεί το ποσό, αλλά του απαντά ότι ο ίδιος επέλεξε να ξοδέψει αυτά τα χρήματα, χωρίς εκείνη να του τα ζητήσει.



Τέσσερις ημέρες αργότερα, σε νέα συνομιλία τους, ο άνδρας της υπενθυμίζει ότι της είχε αγοράσει στο παρελθόν τσάντα Louis Vuitton αξίας 2.500 ευρώ και σκουλαρίκια αξίας 500 ευρώ.



Μάλιστα, της δηλώνει ότι θα της είχε προσφέρει δώρα πενταπλάσιας αξίας, εάν είχε διαφορετική συμπεριφορά απέναντί του.



Πρώτο τραπέζι πίστα με 1.000 ευρώ και άλλα 500 φιλοδώρημα Στις 26 Σεπτεμβρίου, ένας από τους πρωταγωνιστές της απάτης επικοινωνεί με υπεύθυνο νυχτερινού κέντρου διασκέδασης, προκειμένου να εξασφαλίσει πρώτο τραπέζι.



Η κράτηση δρομολογείται με ελάχιστη κατανάλωση 1.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι σκοπεύει να δώσει επιπλέον 500 ευρώ ως φιλοδώρημα στον υπεύθυνο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο τελευταίος του προτείνει να φέρει γυναίκες στο τραπέζι του, με τον άνδρα να απαντά ότι προτιμά να βρίσκονται στα γύρω τραπέζια.



Οι οικογένειες που δεν πήραν τα χρήματα των δωρεών Στον αντίποδα της πολυτελούς διαβίωσης βρίσκονται οι περιπτώσεις οικογενειών που απευθύνθηκαν στη ΜΚΟ για να καλύψουν σοβαρές ανάγκες των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, για παιδί από τη βόρεια Ελλάδα που αντιμετωπίζει σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα συγκεντρώθηκαν 73.200,43 ευρώ από δωρεές. Ωστόσο, η οικογένειά του δεν έλαβε κανένα ποσό.



Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, οι υπεύθυνοι της ΜΚΟ φέρονται να ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι τα χρήματα είχαν δεσμευθεί λόγω έλλειψης των κατάλληλων δικαιολογητικών.



Ακόμη πιο συγκλονιστική είναι η περίπτωση νέου που έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία και έχασε τη ζωή του τον Ιούλιο του 2021. Για τη συγκεκριμένη οικογένεια οργανώθηκαν δύο δράσεις, μία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και μία για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας του παιδιού.



Από τις δύο δράσεις συγκεντρώθηκαν συνολικά 136.374,95 ευρώ, όμως η οικογένεια έλαβε μόλις 7.000 ευρώ. Η διαφορά ανέρχεται σε 129.374,95 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν αποδόθηκε στους δικαιούχους.



Συγκέντρωσαν 340.421 ευρώ για παιδί με καρκίνο, έδωσαν στην οικογένεια 55.800 ευρώ Ανάλογη εικόνα προκύπτει από την περίπτωση παιδιού που αντιμετώπιζε επιθετική μορφή καρκίνου και απεβίωσε τον Αύγουστο του 2026. Για την ενίσχυσή του είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις διαφορετικές δράσεις, μέσω των οποίων συγκεντρώθηκαν συνολικά 340.421,28 ευρώ.



Παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσό των δωρεών, η οικογένεια έλαβε μόνο 55.800 ευρώ.



Έτσι, από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, 284.621,28 ευρώ δεν αποδόθηκαν στην οικογένεια, σύμφωνα με τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.



Συνολικά, στις τρεις αυτές χαρακτηριστικές περιπτώσεις, συγκεντρώθηκαν 549.996,66 ευρώ, ενώ στις οικογένειες κατέληξαν μόλις 62.800 ευρώ. Η διαφορά ανέρχεται σε 487.196,66 ευρώ.



Ανάμεσα στους δωρητές της ΜΚΟ συγκαταλέγονται, σύμφωνα με την έρευνα, γνωστά πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο.



Ειδικότερα, καταγράφονται δωρεά 30.000 δολαρίων από επιχειρηματία, τουλάχιστον 13.000 ευρώ από γνωστό τραγουδιστή, 12.450 ευρώ από ποδοσφαιριστή, 8.000 ευρώ από τενίστρια, 1.570 ευρώ από παρουσιάστρια και 800 ευρώ από γνωστή influencer.



Η παρουσία αναγνωρίσιμων προσώπων μεταξύ των δωρητών ενίσχυε την εικόνα αξιοπιστίας της ΜΚΟ, ενώ οι δωρητές εμφανίζονται ως πρόσωπα που προσέφεραν χρήματα θεωρώντας ότι αυτά θα αξιοποιούνταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.



Από τη ΜΚΟ στα γήπεδα: Τα 1.000 ευρώ για τη νίκη και οι καταγγελίες για στημένους αγώνες Η αστυνομική έρευνα δεν περιορίζεται στη διαχείριση των δωρεών και στις προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.



Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αφορά στην καταγγελλόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων στην Πιερία, με βασικό εμπλεκόμενο τον ίδιο άνδρα που εμφανίζεται στις συνομιλίες για τις πολυτελείς διαμονές και τις μεγάλες προσωπικές δαπάνες. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες περιγράφουν επαφές με ποδοσφαιρικούς παράγοντες, διαιτητές και παίκτες, καθώς και χρηματικές συμφωνίες που φέρονται να αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση ευνοϊκών αποτελεσμάτων.



Σε συνομιλία της 15ης Σεπτεμβρίου, διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας ενημερώνει τον βασικό εμπλεκόμενο ότι σε επερχόμενο αγώνα θα οριστεί συγκεκριμένος διαιτητής, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, θα φροντίσει να κερδίσει η ομάδα τους.



Ο άνδρας ζητά επιβεβαίωση, καθώς επιθυμεί να επικρατήσει απέναντι σε αντίπαλη ομάδα στην οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχε επενδύσει 200.000 ευρώ κατά το παρελθόν. Ακολουθεί σειρά επικοινωνιών, στις οποίες γίνεται λόγος για επαφές με παράγοντες της διαιτησίας και καταβολή χρημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.



Σε μία από αυτές, ο βασικός εμπλεκόμενος περιγράφει σε αστυνομικό, με τον οποίο συνομιλεί, ότι είχε ζητήσει από επικεφαλής αρμόδιας επιτροπής διαιτησίας να οριστεί συγκεκριμένος διαιτητής. Κατά τους ισχυρισμούς του, συμφώνησε να καταβάλει 300 ευρώ για τον ορισμό και επιπλέον 300 ευρώ εάν αποβάλλονταν με κόκκινη κάρτα συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας.



Στη συνομιλία αναφέρει ακόμη ότι του ζητήθηκε σε αντίστοιχες περιπτώσεις να καταβάλλει ποσά από 300 έως 500 ευρώ.



«Ανύπαρκτο πέναλτι», «ανύπαρκτη κόκκινη» και αγώνας που θα κρατούσε μέχρι να κερδίσουν Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αφορά ποδοσφαιρικό αγώνα της 19ης Σεπτεμβρίου, στον οποίο η ομάδα που συνδέεται με τον βασικό εμπλεκόμενο επικράτησε με σκορ 2-1.



Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο ίδιος εμφανίζεται να εκφράζει την αντίθεσή του στη βιντεοσκόπηση του αγώνα, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική αξιολόγηση της συνομιλίας, δεν επιθυμούσε να επηρεαστεί ο διαιτητής και να αποφύγει τις αποφάσεις, που είχαν συμφωνηθεί.



Κατά τη διάρκεια του αγώνα ενημερώνει συνομιλητή του ότι η ομάδα του προηγείται με 1-0, κάνοντας λόγο για «ανύπαρκτο πέναλτι» και «ανύπαρκτη κόκκινη» σε ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας. Όταν ο συνομιλητής του μεταφέρει ότι κυκλοφορούν πληροφορίες περί χρηματισμού του διαιτητή, εκείνος τον προτρέπει να μην μιλήσει σε τρίτους.



Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, που ολοκληρώθηκε με 2-1 και ακόμη ένα πέναλτι υπέρ της ομάδας του, ο άνδρας φέρεται να παραδέχεται σε ποδοσφαιριστή ότι είχε φροντίσει να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα, προκειμένου να μην χαθούν οι τρεις βαθμοί.



Σε άλλη συνομιλία, απευθυνόμενος σε παράγοντα της αντίπαλης ομάδας, ισχυρίζεται ότι ο αγώνας θα διαρκούσε όσο χρειαζόταν, μέχρι να εξασφαλιστεί η νίκη. Ο συνομιλητής του καταγγέλλει ότι οι διαιτητικές αποφάσεις ήταν εμφανώς κατευθυνόμενες και τον ενημερώνει πως ο αγώνας έχει βιντεοσκοπηθεί από μέλη της ομάδας του.



Το ίδιο βράδυ, σε συνομιλία με συγγενικό του πρόσωπο που είναι επίσης ποδοσφαιριστής, ο βασικός εμπλεκόμενος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι χρειάστηκε να καταβληθούν 1.000 ευρώ για να κερδίσουν. Ο συνομιλητής του απαντά ότι χωρίς αυτή την παρέμβαση δεν θα είχε επιτευχθεί το αποτέλεσμα.



Στοιχημάτισε 1.400 ευρώ και υποστήριξε ότι κέρδισε 7.000 Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται νέα σειρά συνομιλιών, αυτή τη φορά για αγώνα των ομάδων Κ19. Πριν την αναμέτρηση, ο βασικός εμπλεκόμενος προτείνει σε αστυνομικό να στοιχηματίσει σε συνδυασμό δύο επιλογών, να σημειωθούν δηλαδή περισσότερα από 2,5 γκολ και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.



Μετά τον αγώνα, σε συνομιλία του αναφέρει ότι σημειώθηκαν τρεις ανατροπές σε διάστημα μόλις 13 λεπτών, ενώ γίνεται λόγος για δύο πέναλτι και μία κόκκινη κάρτα. Ο ίδιος δηλώνει ότι είχε στοιχηματίσει 1.400 ευρώ και κέρδισε συνολικά 7.000 ευρώ.



Σε μεταγενέστερη επικοινωνία υποστηρίζει ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων πως μετά το 80ό λεπτό θα σημειωνόταν ακόμη ένα γκολ, κάτι που, σύμφωνα με την περιγραφή του, συνέβη στο 93ο λεπτό, όταν το σκορ διαμορφώθηκε σε 3-2. Μάλιστα, επαναλαμβάνοντας ότι είχε στοιχηματίσει περίπου 1.400 έως 1.500 ευρώ, υποστηρίζει χαρακτηριστικά ότι έβγαλε 7.000.



«Θα κάνω σφαγείο» Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι αστυνομικοί και στις συνομιλίες που ακολούθησαν, στις οποίες ο ίδιος άνδρας εμφανίζεται να σχεδιάζει ανάλογες παρεμβάσεις σε μελλοντικούς αγώνες.



Στις 21 Σεπτεμβρίου αναφέρει σε αστυνομικό ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως θα μπορούσε να επηρεαστεί και ένα ακόμη αποτέλεσμα αναμέτρησης, μέσω ορισμού διαιτητή της επιλογής τους. Στο πλαίσιο αυτής της συνομιλίας δηλώνει χαρακτηριστικά ότι θα κάνει «σφαγείο».



Έναν μήνα αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου, συνομιλεί με συγγενικό του πρόσωπο για χρηματική συμφωνία με παράγοντα που φέρεται να βοηθούσε την ομάδα τους σε αγώνες. Μάλιστα, τονίζει ότι είχε προειδοποιήσει τον συγκεκριμένο παράγοντα πως, εάν η ομάδα έχανε τον επόμενο αγώνα, θα σταματούσε αυτομάτως η χρηματοδότησή του.



Την ίδια ημέρα, σε επικοινωνία με ποδοσφαιριστή, η συζήτηση στρέφεται στην ανάγκη να εξασφαλιστεί με αθέμιτο τρόπο η νίκη σε επερχόμενο παιχνίδι. Ο βασικός εμπλεκόμενος απαντά πως, αφού «πέρασε» το προηγούμενο αποτέλεσμα, θα ακολουθήσουν «επικά σφαγεία» σε επόμενες αναμετρήσεις.



Αργότερα, σε ακόμη μία συνομιλία, εμφανίζεται να προαναγγέλλει πρωτοφανείς διαιτητικές αποφάσεις υπέρ της ομάδας του σε αγώνες που θα ακολουθούσαν.



Οι αναφορές αυτές, σε συνδυασμό με τις καταγγελλόμενες χρηματικές συναλλαγές και τις συνομιλίες για στοιχηματισμό, αποτελούν βασικό μέρος της αστυνομικής έρευνας για τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.



Η υπόθεση συνδέει, σύμφωνα με τις Αρχές, δύο διαφορετικές δραστηριότητες: την εκμετάλλευση φιλανθρωπικών δωρεών για παιδιά που είχαν ανάγκη και την προσπάθεια αθέμιτου επηρεασμού ποδοσφαιρικών αποτελεσμάτων.



Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί από τη Δικαιοσύνη.