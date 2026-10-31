Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις επιχειρήσεων στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Συλλήψεις Διαρρήξεις Αστυνομία

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις επιχειρήσεων στη Ρόδο

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο νεαροί

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις επιχειρήσεων στη Ρόδο
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Στην εξιχνίαση δύο κλοπών οχημάτων και δύο διαρρήξεων επιχειρήσεων στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, με την υπόθεση να οδηγεί στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο νεαροί.

Ειδικότερα, για τις υποθέσεις συνελήφθησαν χθες, 30 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, δύο ανήλικοι ημεδαποί. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, στην οποία περιλαμβάνονται ακόμη δύο ανήλικοι.

Από την αξιολόγηση και τη διασταύρωση των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι οι νεαροί, το διάστημα από τις 27 έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026, αφαίρεσαν μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.

Παράλληλα, παραβίασαν δύο επιχειρήσεις στην πόλη της Ρόδου, από τις οποίες αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικό ποσό, συνολικής αξίας 400 ευρώ.

Τα κλοπιμαία που εντοπίστηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
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