Χωρίς κράνος χιλιάδες οδηγοί και επιβάτες: Πάνω από 55.000 παραβάσεις σε ένα εξάμηνο, οι περιοχές με τα περισσότερα πρόστιμα

*Στην Θεσσαλονίκη 2.429*Στην Θεσσαλία 2.338*Στην Πελοπόννησο 1.524*Στην Κεντρική Μακεδονία 1.355*Στην Στερεά Ελλάδα 996*Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 990*Στην Ήπειρο 734*Στο Βόρειο Αιγαίο 705*Στην Δυτική Μακεδονία 206Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς και στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, βεβαιώθηκαν 50.011 παραβάσεις σε οδηγούς και 5.080 σε επιβάτες.Μεταξύ των παραβάσεων, 17.011 επιβλήθηκαν σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια) και 901 σε οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).Επίσης, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις σε οδηγούς τρικύκλων.για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων, ενώ οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.για τον επιβάτη δικύκλων.για τον οδηγό ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.