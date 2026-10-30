Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά - Δύο εμπλοκές με ελληνικά
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκικές παραβιάσεις Εικονικές αερομαχίες ΓΕΕΘΑ

Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά - Δύο εμπλοκές με ελληνικά

Πάνω από το Αιγαίο πέταξαν πέντε τουρκικά UAV τα οποία έκαναν 11 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 13 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά - Δύο εμπλοκές με ελληνικά
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Σε νέο μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο προχώρησε σήμερα, Παρασκευή (30.10.2026) η τουρκική πολεμική αεροπορία.

Πάνω από το αρχιπέλαγος πέταξαν σήμερα 9 αεροσκάφη της Τουρκίας, ένα κατασκοπευτικό CN-235, ένα ναυτικής συνεργασίας ATR-72, πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και δύο οπλισμένα μαχητικά F-16. Σε δύο περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη ενεπλάκησαν σε εικονικές αερομαχίες με ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής.

Στην ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ αναφέρει ότι τα πέντε τουρκικά UAV έκαναν 11 παραβάσεις και 13 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Τα δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά προέβησαν σε δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Ακόμα  δύο παραβάσεις έγιναν από CN-235, 1 και το ATR-72. 

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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