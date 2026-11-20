Κλυδωνισμοί στο Χρηματιστήριο υπό το βάρος του sell off στο εξωτερικό - Εβδομαδιαία πτώση 3,2%

Στην περιοχή των 2.550 μονάδων και σε χαμηλό ενός μήνα διολίσθησε ο ΓΔ - Γενικευμένες ρευστοποιήσεις στο ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις σε τράπεζες και blue chips