«Βγάλε έξω χρήματα και κοσμήματα, θα πάρεις φωτιά»: Επιτήδειοι στα Ιωάννινα εξαπάτησαν ηλικιωμένη παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΔΔΗΕ Απάτη Συμμορία Ιωάννινα Ηλικιωμένη Συλλήψεις

«Βγάλε έξω χρήματα και κοσμήματα, θα πάρεις φωτιά»: Επιτήδειοι στα Ιωάννινα εξαπάτησαν ηλικιωμένη παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Στη σύλληψη δύο μελών συμμορίας προχώρησε η Αστυνομία στα Ιωάννινα που έπεισαν ηλικιωμένη να βάλει σε αλουμινόχαρτο χρήματα και κοσμήματα και να τα βγάλει από το διαμέρισμα λόγω «υπερφόρτωσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας»

«Βγάλε έξω χρήματα και κοσμήματα, θα πάρεις φωτιά»: Επιτήδειοι στα Ιωάννινα εξαπάτησαν ηλικιωμένη παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
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Στη σύλληψη δύο μελών συμμορίας που, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εξαπάτησαν μια ηλικιωμένη αφαιρώντας της πάνω από 130 χιλιάδες ευρώ σε κοσμήματα και 345 ευρώ σε μετρητά προχώρησε η Αστυνομία στα Ιωάννινα

Συγκεκριμένα, άγνωστος τηλεφώνησε αρχικά στην ηλικιωμένη στα Ιωάννινα και προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, την έπεισε να συγκεντρώσει και να βγάλει έξω από το διαμέρισμά της ό,τι χρήματα και τιμαλφή διέθετε, για να τα διαφυλάξει, διότι υπήρχε κίνδυνος βραχυκυκλώματος και πρόκλησης πυρκαγιάς, λόγω δήθεν υπερφόρτωσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι, δρώντας ως μέλη συμμορίας που είχε συσταθεί με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών, μετέβησαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, όπου ο ένας από αυτούς κατόπτευε τον χώρο και ο άλλος παρέλαβε σακούλα με χρυσαφικά αξίας περίπου 13.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 345 ευρώ, που είχε εναποθέσει η ηλικιωμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας της.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.
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