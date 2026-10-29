Η βρετανική πρεσβεία διόρθωσε ανάρτηση για την 28η Οκτωβρίου λόγω της φωτογραφίας που επέλεξε με την ελληνική σημαία
ΕΛΛΑΔΑ
28η Οκτωβρίου Βρετανική πρεσβεία Ελληνική σημαία

Η βρετανική πρεσβεία διόρθωσε ανάρτηση για την 28η Οκτωβρίου λόγω της φωτογραφίας που επέλεξε με την ελληνική σημαία

Η διόρθωση έγινε μετά από αντιδράσεις στα social media για τη φωτογραφία που επελέγη για την 28η Οκτωβρίου

Η βρετανική πρεσβεία διόρθωσε ανάρτηση για την 28η Οκτωβρίου λόγω της φωτογραφίας που επέλεξε με την ελληνική σημαία
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Σε διόρθωση της ανάρτησης που έγινε στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ προχώρησε η βρετανική πρεσβεία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με αφορμή αντιδράσεις για τη φωτογραφία της ελληνικής σημαίας που επελέγη.

Στην αρχική ανάρτηση της βρετανικής πρεσβείας, επιλέχθηκε μια ελληνική σημαία, η οποία ήταν εμφανώς φθαρμένη στην άκρη.

«Χρόνια πολλά Ελλάδα. Σήμερα γιορτάζουμε μαζί με όλους τους Έλληνες την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μια ημέρα μνήμης, υπερηφάνειας και τιμής» αναφερόταν στο μήνυμα στο Χ.

Η βρετανική πρεσβεία διόρθωσε ανάρτηση για την 28η Οκτωβρίου λόγω της φωτογραφίας που επέλεξε με την ελληνική σημαία


Μετά από αντιδράσεις ακολούθησε νέα ανάρτηση στο Χ στην οποία αναφερόταν «σεβόμαστε όσους εξέφρασαν ενστάσεις για την αρχική φωτογραφία».

«Η ουσία παραμένει η ίδια, η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης υπερηφάνειας και τιμής» έκλεινε η δεύτερη εκδοχή της ανάρτησης στην οποία είχε επιλεγεί μια άλλη φωτογραφία της ελληνικής σημαίας.

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