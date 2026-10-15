Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Παράσυρση πεζής στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων
Παράσυρση πεζής στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων
Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα
Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στο ύψος της οδού Αργολίδος, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο την μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
Αποτέλεσμα του τροχαίου είναι να υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο την μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
Αποτέλεσμα του τροχαίου είναι να υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα.
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