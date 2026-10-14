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Εισαγγελική έρευνα για λύματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη λύματα

Εισαγγελική έρευνα για λύματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στη Θεσσαλονίκη

Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε επώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατοικίες αλλά και δημοτικά κτίρια δεν έχουν συνδεθεί με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο

Εισαγγελική έρευνα για λύματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στη Θεσσαλονίκη
Εισαγγελική έρευνα προκάλεσε καταγγελία για οικιακά λύματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι, στην περιοχή της Γέφυρας, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ άλλων, από την προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, θα διερευνηθεί εάν προκύπτουν παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας και εάν έχουν παραβιαστεί διατάξεις που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών.

Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε επώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατοικίες αλλά και δημοτικά κτίρια στον συγκεκριμένο οικισμό δεν έχουν συνδεθεί με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα λύματα είτε να συγκεντρώνονται σε βόθρους είτε να διοχετεύονται παράνομα στους αγωγούς ομβρίων υδάτων.

Στην ίδια καταγγελία επισημαίνεται ότι τα λύματα καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι που βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού και διέρχεται από περισσότερα χωριά της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονη δυσοσμία και να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

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