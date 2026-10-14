«Δώστε χρήματα για να γλιτώσετε το πρόστιμο»: Πώς δήθεν λογίστρια απέσπασε €300.000 στη Θεσσαλονίκη και πιάστηκε στα πράσα
«Δώστε χρήματα για να γλιτώσετε το πρόστιμο»: Πώς δήθεν λογίστρια απέσπασε €300.000 στη Θεσσαλονίκη και πιάστηκε στα πράσα
Η 38χρονη τηλεφωνούσε στα θύματά της και ζητούσε χρήματα, χρυσαφικά και λίρες – Πώς μία 62χρονη «χάλασε» τα σχέδιά της
Πάνω από 300.000 ευρώ κατάφερε να αποσπάσει από τα θύματά της η 38χρονη απατεώνισσα που συνελήφθη επ’ αυτοφόρω, το απόγευμα της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη.
Η γυναίκα, που έπεσε στα χέρια των αστυνομικών όταν επιχείρησε να εξαπατήσει μια 62χρονη στην περιοχή της Χαριλάου, διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει σύστημα με τους συνεργούς της να προσποιείται τη λογίστρια και να παίρνει από τα θύματά της μεγάλα χρηματικά ποσά, χρυσαφικά μεγάλης αξίας, αλλά και λίρες Αγγλίας.
Στην τελευταία περίπτωση, που κατέληξε στη σύλληψή της, επικοινώνησε τηλεφωνικά με το υποψήφιο θύμα και συστήθηκε ως λογίστρια. Η δράστιδα την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα παραδώσει σε συνεργάτη της, ώστε να αποφύγει δήθεν κάποιο πρόστιμο. Ωστόσο, δεν υπολόγισε ότι η γυναίκα θα αντιλαμβανόταν την απάτη και θα της έστηνε παγίδα.
Η 62χρονη επικοινώνησε με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως για να καταγγείλει το περιστατικό, ενώ παράλληλα προσποιήθηκε ότι ακολουθούσε τις οδηγίες της 38χρονης, καθορίζοντας σημείο συνάντησης. Οι αστυνομικοί τη συνόδευσαν στο προκαθορισμένο σημείο στην περιοχή της Χαριλάου, όπου εντόπισαν τους δράστες —την 38χρονη Ρομά και έναν 19χρονο συνεργό της— οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα που τους είχε παραχωρήσει άλλος συνεργός τους, ο οποίος αναζητείται. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να ξεφύγουν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Με την ίδια μεθοδολογία —και συγκεκριμένα προσποιούμενη τη λογίστρια— αφού η 38χρονη επικοινωνούσε με τα υποψήφια θύματά της, τα προέτρεπε να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα παραδώσουν σε συνεργάτη της, ώστε να αποφύγουν πρόστιμα από την Εφορία.
Με αυτό το πρόσχημα κατάφερε, σε τέσσερις επιπλέον περιπτώσεις, να αποσπάσει το συνολικό χρηματικό ποσό των 31.400 ευρώ, κοσμήματα αξίας 180.000 ευρώ και 127 χρυσές λίρες.
Σε βάρος της εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη εκ νέου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, με την έρευνα για την υπόθεση να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εντοπιστούν κι άλλα θύματά της.
Η γυναίκα, που έπεσε στα χέρια των αστυνομικών όταν επιχείρησε να εξαπατήσει μια 62χρονη στην περιοχή της Χαριλάου, διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει σύστημα με τους συνεργούς της να προσποιείται τη λογίστρια και να παίρνει από τα θύματά της μεγάλα χρηματικά ποσά, χρυσαφικά μεγάλης αξίας, αλλά και λίρες Αγγλίας.
Στην τελευταία περίπτωση, που κατέληξε στη σύλληψή της, επικοινώνησε τηλεφωνικά με το υποψήφιο θύμα και συστήθηκε ως λογίστρια. Η δράστιδα την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα παραδώσει σε συνεργάτη της, ώστε να αποφύγει δήθεν κάποιο πρόστιμο. Ωστόσο, δεν υπολόγισε ότι η γυναίκα θα αντιλαμβανόταν την απάτη και θα της έστηνε παγίδα.
Η 62χρονη επικοινώνησε με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως για να καταγγείλει το περιστατικό, ενώ παράλληλα προσποιήθηκε ότι ακολουθούσε τις οδηγίες της 38χρονης, καθορίζοντας σημείο συνάντησης. Οι αστυνομικοί τη συνόδευσαν στο προκαθορισμένο σημείο στην περιοχή της Χαριλάου, όπου εντόπισαν τους δράστες —την 38χρονη Ρομά και έναν 19χρονο συνεργό της— οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα που τους είχε παραχωρήσει άλλος συνεργός τους, ο οποίος αναζητείται. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να ξεφύγουν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Άλλες τέσσερις απάτεςΚι αν στην παραπάνω περίπτωση, αντί να κρατήσουν τα κλοπιμαία, κατέληξαν με χειροπέδες, σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τετελεσμένες απάτες και να αποσπάσουν τεράστια λεία.
Με την ίδια μεθοδολογία —και συγκεκριμένα προσποιούμενη τη λογίστρια— αφού η 38χρονη επικοινωνούσε με τα υποψήφια θύματά της, τα προέτρεπε να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα παραδώσουν σε συνεργάτη της, ώστε να αποφύγουν πρόστιμα από την Εφορία.
Με αυτό το πρόσχημα κατάφερε, σε τέσσερις επιπλέον περιπτώσεις, να αποσπάσει το συνολικό χρηματικό ποσό των 31.400 ευρώ, κοσμήματα αξίας 180.000 ευρώ και 127 χρυσές λίρες.
Σε βάρος της εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη εκ νέου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, με την έρευνα για την υπόθεση να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εντοπιστούν κι άλλα θύματά της.
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