Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Πήγαν να εξαπατήσουν 62χρονη στη Θεσσαλονίκη προσποιούμενοι τους λογιστές αλλά έπεσαν σε παγίδα
Πήγαν να εξαπατήσουν 62χρονη στη Θεσσαλονίκη προσποιούμενοι τους λογιστές αλλά έπεσαν σε παγίδα
Συνελήφθησαν μία 38χρονη και ένας 19χρονος
Στα «πράσα» πιάστηκαν απατεώνες που επιχείρησαν να εξαπατήσουν μια 62χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, προσποιούμενοι τους λογιστές και με πρόσχημα επικείμενο πρόστιμο από την Εφορία.
Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν η 38χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με το υποψήφιο θύμα και συστήθηκε ως λογίστρια. Η δράστιδα την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα παραδώσει σε συνεργάτη της, ώστε να αποφύγει το πρόστιμο, ωστόσο δεν υπολόγισε ότι η γυναίκα θα αντιλαμβανόταν την απάτη και θα της έστηνε παγίδα.
Η 62χρονη επικοινώνησε με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως για να καταγγείλει το περιστατικό, ενώ παράλληλα προσποιήθηκε ότι ακολουθεί τις οδηγίες της 38χρονης, καθορίζοντας σημείο συνάντησης.
Οι αστυνομικοί τη συνόδεψαν στο προκαθορισμένο σημείο στην περιοχή της Χαριλάου, όπου εντόπισαν τους δράστες —την 38χρονη και έναν 19χρονο συνεργό της— οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα που τους είχε παραχωρήσει άλλος συνεργός τους, ο οποίος αναζητείται. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να ξεφύγουν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Από την περαιτέρω έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε η εμπλοκή της 38χρονης σε τουλάχιστον δύο ακόμη περιπτώσεις απάτης με την ίδια μεθοδολογία, στις περιοχές των Συκεών και του Αγίου Αθανασίου.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία και θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.
Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν η 38χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με το υποψήφιο θύμα και συστήθηκε ως λογίστρια. Η δράστιδα την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα παραδώσει σε συνεργάτη της, ώστε να αποφύγει το πρόστιμο, ωστόσο δεν υπολόγισε ότι η γυναίκα θα αντιλαμβανόταν την απάτη και θα της έστηνε παγίδα.
Η 62χρονη επικοινώνησε με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως για να καταγγείλει το περιστατικό, ενώ παράλληλα προσποιήθηκε ότι ακολουθεί τις οδηγίες της 38χρονης, καθορίζοντας σημείο συνάντησης.
Οι αστυνομικοί τη συνόδεψαν στο προκαθορισμένο σημείο στην περιοχή της Χαριλάου, όπου εντόπισαν τους δράστες —την 38χρονη και έναν 19χρονο συνεργό της— οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα που τους είχε παραχωρήσει άλλος συνεργός τους, ο οποίος αναζητείται. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να ξεφύγουν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Από την περαιτέρω έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε η εμπλοκή της 38χρονης σε τουλάχιστον δύο ακόμη περιπτώσεις απάτης με την ίδια μεθοδολογία, στις περιοχές των Συκεών και του Αγίου Αθανασίου.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία και θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.
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