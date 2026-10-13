ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτης πίτμπουλ καταδικάστηκε σε 1,5 χρόνο φυλάκισης, το σκυλί του κατασπάραξε μαλτεζάκι και τραυμάτισε 57χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
Πίτμπουλ Ποινή φυλάκισης Θεσσαλονίκη Σκυλάκι

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτης πίτμπουλ καταδικάστηκε σε 1,5 χρόνο φυλάκισης, το σκυλί του κατασπάραξε μαλτεζάκι και τραυμάτισε 57χρονη

Το περιστατικό συνέβη τον Μάιο του 2024, στον Εύοσμο, όταν το πίτμπουλ πέρασε κάτω από περίφραξη αυλής (σε πολυχώρο επιχείρησης), όπου φυλασσόταν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν οι διαδοχικές επιθέσεις

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτης πίτμπουλ καταδικάστηκε σε 1,5 χρόνο φυλάκισης, το σκυλί του κατασπάραξε μαλτεζάκι και τραυμάτισε 57χρονη
14 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ποινή φυλάκισης 1,5 χρόνου, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 38χρονος ιδιοκτήτης πίτμπουλ, το οποίο κατασπάραξε σκυλάκι, ράτσας μαλτέζ, και τραυμάτισε την 57χρονη ιδιοκτήτριά του, όταν επιχείρησε να προστατεύσει το μικρόσωμο ζώο της.

Το περιστατικό συνέβη τον Μάιο του 2024, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν το πίτμπουλ πέρασε κάτω από περίφραξη αυλής (σε πολυχώρο επιχείρησης), όπου φυλασσόταν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν οι διαδοχικές επιθέσεις.

Ο 38χρονος κατηγορούμενος, υπήκοος Βουλγαρίας, κρίθηκε ένοχος για το πλημμέλημα της βαριάς σωματικής βλάβης εξ αμέλειας- κατά μετατροπή της κατηγορίας από βαριά σωματική βλάβη με παράλειψη και ενδεχόμενο δόλο (σε βαθμό κακουργήματος), ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου. Με την ίδια απόφαση, αθωώθηκε για την κατηγορία της θανάτωσης ζώου συντροφιάς, καθώς το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται ο ενδεχόμενος δόλος- όπως ήταν η δίωξη που τον βάρυνε.

Στο εδώλιο του ίδιου Δικαστηρίου κάθισε 49χρονος συμπατριώτης του, ως αγορανομικά υπεύθυνος της επιχείρησης, και αθωώθηκε από το σύνολο των κατηγοριών.

Καταθέτοντας στο Δικαστήριο, η 57χρονη παθούσα ανέφερε πως είχε βγάλει βόλτα το υπερήλικο σκυλάκι της, το οποίο δυσκολευόταν να περπατήσει, όταν εμφανίστηκε το πίτμπουλ. Όπως κατέθεσε, προσπάθησε να προστατεύσει το ζώο, παίρνοντάς το αγκαλιά, ενώ έτρεξε προς το σπίτι της που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

«Με πρόλαβε όμως το πίτμπουλ και με δάγκωσε, ενώ στη συνέχεια άρπαξε το σκυλάκι και το έσυρε σε απόσταση δεκάδων μέτρων με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του», κατέθεσε η γυναίκα, τονίζοντας ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με τον τραυματισμό να της έχει αφήσει μόνιμες συνέπειες (αισθητικής φύσεως) αλλά και ενοχλήσεις, ιδιαίτερα όταν αλλάζει ο καιρός.

Από την πλευρά του, ο 38χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να προβλέψει πως το σκυλί του θα σκάψει κάτω από την περίφραξη, σημειώνοντας ότι τη συγκεκριμένη ημέρα που έγινε το συμβάν ο ίδιος απουσίαζε στο εξωτερικό.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης