Κυπριακό: Θετικές και αρνητικές απαντήσεις Έρχιουρμαν στις 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη

Νέα συνάντηση των δύο ηγετών την επόμενη εβδομάδα, εν αναμονή της επιστροφής της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο- Συμφώνησαν σε κοινές παρουσίες σε δικοινοτικές εκδηλώσεις, χωρίς κάποια συμφωνία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων





Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους την επόμενη εβδομάδα, αναμένοντας παράλληλα την επιστροφή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,







Τα 19 σημεία Επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συνάντηση καλή, σημειώνοντας ότι δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλαγούν περαιτέρω απόψεις για τη μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων, την ουσία του



Ερωτηθείς εάν ο Τουφάν Έρχιουρμαν αποδέχθηκε τις 19 προτάσεις που του είχε υποβάλει, ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά:





Δεν διευκρίνισε ποιες συγκεκριμένες προτάσεις έγιναν αποδεκτές και ποιες απορρίφθηκαν, ενώ το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου των 19 σημείων δεν έχει δημοσιοποιηθεί.



Αναφερόμενος στο ζήτημα των νέων σημείων διέλευσης μεταξύ ελεύθερων και κατεχομένων περιοχών, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιθυμεί να εξετάσει ορισμένα δεδομένα που συνδέονται με νέες προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.



Κλείσιμο Συμφωνία για κοινές παρουσίες Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραστούν μαζί στο δικοινοτικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο μικτό χωριό Πύλα το Σάββατο.



Συμφώνησαν επίσης να συμμετάσχουν από κοινού σε προσεχείς συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία και της Καθοδηγητικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.



Οι κοινές αυτές παρουσίες εντάσσονται στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, χωρίς ωστόσο να αποτελούν από μόνες τους ένδειξη συμφωνίας στα βασικά ζητήματα του Κυπριακού.



Διαφορετικές προσεγγίσεις για διαπραγματεύσεις Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ εξακολουθούν να καταγράφονται διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.



Με θετικές και αρνητικές απαντήσεις από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στις 19 προτάσεις που έχει υποβάλει ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης , ολοκληρώθηκε η σημερινή συνάντησή τους στη Λευκωσία , υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους την επόμενη εβδομάδα, αναμένοντας παράλληλα την επιστροφή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Παρά το θετικό κλίμα που περιγράφεται στο κοινό ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών, δεν προέκυψε συμφωνία επί της ουσίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Οι δύο ηγέτες περιορίστηκαν σε αποφάσεις για τη συνέχιση του διαλόγου και την πραγματοποίηση κοινών παρουσιών σε δικοινοτικές δραστηριότητες.Επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συνάντηση καλή, σημειώνοντας ότι δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλαγούν περαιτέρω απόψεις για τη μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων, την ουσία του Κυπριακού και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.Ερωτηθείς εάν ο Τουφάν Έρχιουρμαν αποδέχθηκε τις 19 προτάσεις που του είχε υποβάλει, ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά:«Σε κάποια έλαβα απαντήσεις αρνητικές, σε κάποια θετικές, σε κάποια ζητήθηκε περισσότερος χρόνος».Δεν διευκρίνισε ποιες συγκεκριμένες προτάσεις έγιναν αποδεκτές και ποιες απορρίφθηκαν, ενώ το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου των 19 σημείων δεν έχει δημοσιοποιηθεί.Αναφερόμενος στο ζήτημα των νέων σημείων διέλευσης μεταξύ ελεύθερων και κατεχομένων περιοχών, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιθυμεί να εξετάσει ορισμένα δεδομένα που συνδέονται με νέες προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραστούν μαζί στο δικοινοτικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο μικτό χωριό Πύλα το Σάββατο.Συμφώνησαν επίσης να συμμετάσχουν από κοινού σε προσεχείς συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία και της Καθοδηγητικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.Οι κοινές αυτές παρουσίες εντάσσονται στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, χωρίς ωστόσο να αποτελούν από μόνες τους ένδειξη συμφωνίας στα βασικά ζητήματα του Κυπριακού.Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ εξακολουθούν να καταγράφονται διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είχε υποστηρίξει πριν από τη συνάντηση ότι η συζήτηση θα έπρεπε να επικεντρωθεί στα επτά ζητήματα που είχε θέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο.



Αντιθέτως, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επέμεινε ότι τα 19 σημεία παραμένουν στο τραπέζι, υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρχε συμφωνία για περιορισμό της ημερήσιας διάταξης.



«Δεν φοβόμαστε εμείς ούτε τον διάλογο ούτε τις συζητήσεις ούτε τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε πριν από τη συνάντηση ο Κύπριος Πρόεδρος.



Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρουσία των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση κοινής συνάντησης με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν είχε διευκρινίσει ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν είχε κρίνει σκόπιμη την πραγματοποίησή της στη συγκεκριμένη φάση.



Το επόμενο βήμα Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επικείμενη επίσκεψη της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, η οποία αναμένεται να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις δύο πλευρές για τη δημιουργία συνθηκών επανέναρξης των συνομιλιών.



Ο ΟΗΕ έχει ήδη ολοκληρώσει την καταγραφή των συγκλίσεων που είχαν επιτευχθεί σε προηγούμενες διαπραγματευτικές διαδικασίες, ώστε το σχετικό έγγραφο να είναι διαθέσιμο όταν επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.



Ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει συνδέσει τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης με την ύπαρξη επαρκούς προετοιμασίας στα ζητήματα ουσίας, μεθοδολογίας και Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.



Προς το παρόν, η απόφαση των δύο ηγετών να συναντηθούν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα διατηρεί ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας, χωρίς να έχει ξεπεραστεί η διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επαναρχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία.