Αυτοκόλλητα ομάδας και μπλούζες ακροδεξιών οργανώσεων στα σπίτια των δύο δραστών για το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ελευσίνα Μαχαίρωμα Επίθεση Μαχαίρι

Αυτοκόλλητα ομάδας και μπλούζες ακροδεξιών οργανώσεων στα σπίτια των δύο δραστών για το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα

Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί

Αυτοκόλλητα ομάδας και μπλούζες ακροδεξιών οργανώσεων στα σπίτια των δύο δραστών για το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα
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Αυτοκόλλητα οργανωμένων οπαδών και μπλούζες που παραπέμπουν σε ακροδεξιές οργανώσεις εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες στα σπίτια των δύο ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Πρόκειται για δύο νεαρούς, 22 και 18 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο. Οι έρευνες στα σπίτια των δύο νεαρών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της επίθεσης, ενώ οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξετάζουν τα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν σχετίζονται με την υπόθεση.

Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Το θύμα, το οποίο έχει χαρτογραφηθεί από την αστυνομία ως αναρχικός, φέρεται να υποστήριξε αρχικά πως ο ένας από τους δύο φορούσε μπλούζα μεγάλης ομάδας και πως προσπάθησαν να του κλέψουν το κινητό.

Ωστόσο φέρεται να ανέφερε στη συνέχεια ότι οι δύο δράστες κινούνται στον χώρο της Ακροδεξιάς και πως του επιτέθηκαν λέγοντας του πως το έκαναν για μια ανάρτηση πριν μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους, θεωρώντας πως ο ίδιος βρισκόταν από πίσω.

Ο 32χρονος, όμως, ανέφερε ότι δεν είχε καμία σχέση και πως τον μπέρδεψαν με κάποιον άλλον.
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