Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Μηχανική βλάβη στο πλοίο Aero 4 με 183 επιβάτες, πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πειραιάς - Πόρος
Μηχανική βλάβη στο πλοίο Aero 4 με 183 επιβάτες, πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πειραιάς - Πόρος
Το πλοίο συνεχίζει με μειωμένη ταχύτητα προς το λιμάνι του Πειραιά – Δεν έχει ζητηθεί συνδρομή
Μηχανική βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό ταχύπλοο καταμαράν «Aero 4», με σημαία Κύπρου, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου του από τον Πειραιά προς τον Πόρο.
Στο πλοίο επιβαίνουν 183 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος, ενώ παρά τη βλάβη συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι του Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πλοίο δεν έχει ζητήσει συνδρομή, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.
Στο πλοίο επιβαίνουν 183 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος, ενώ παρά τη βλάβη συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι του Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πλοίο δεν έχει ζητήσει συνδρομή, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.
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