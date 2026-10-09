Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Συνελήφθη ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο
Συνελήφθη ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο
Ο τραγουδιστής μετήχθη σήμερα στην Ευελπίδων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή
Συνελήφθη την Πέμπτη (8/10) για οφειλές προς το Δημόσιο ο Βασίλης Παϊτέρης.
Ο τραγουδιστής μετήχθη σήμερα στην Ευελπίδων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.
Ο τραγουδιστής μετήχθη σήμερα στην Ευελπίδων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.
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