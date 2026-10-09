Το συγκινητικό αντίο των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης στην διευθύντριά τους που έφυγε από τη ζωή: Έγραψαν «καλό παράδεισο» με τις τσάντες τους

Η Μαρία Βασιλική Τζούβελη άφησε την τελευταία της πνοή έξω από την είσοδο του σχολείου στις 22 Σεπτεμβρίου





Οι μαθητές ενώθηκαν σε μια συμβολική ανθρώπινη αλυσίδα, μετατρέποντας την αυλή του σχολείου τους σε έναν τόπο μνήμης, αγάπης και βαθιάς συγκίνησης. Εκεί όπου μέχρι πρόσφατα χτυπούσε καθημερινά το κουδούνι, εκεί όπου ακούγονταν οι φωνές, τα γέλια και οι ανησυχίες των παιδιών, η απουσία της γυναίκας που στεκόταν δίπλα τους έγινε ξαφνικά οδυνηρά αισθητή.



Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολη αποχαιρετούν τη διευθύντριά τους







Από τις αναρτήσεις γονέων και συναδέλφων αναδύεται η εικόνα μιας γυναίκας προσιτής, ζεστής και δοτικής, με γνήσιο ενδιαφέρον για τους μαθητές της. Μιας εκπαιδευτικού που δεν έβλεπε μπροστά της μόνο παιδιά που έπρεπε να παρακολουθήσουν μαθήματα, αλλά ανθρώπους που μεγάλωναν, αναζητούσαν τον δρόμο τους και χρειάζονταν κατανόηση, ενθάρρυνση και στήριξη.







H Μαρία Βασιλική Τζούβελη



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Οι αποχαιρετισμοί

Στην ανάρτησή της θυμάται την ουσιαστική και ανθρώπινη στήριξη που δέχθηκε ο γιος της κατά τη μετάβασή του στον δύσκολο, αλλά συναρπαστικό κόσμο της εφηβείας. Όπως γράφει, η κυρία Τζούβελη μαζί με άλλες εκπαιδευτικούς του σχολείου, τη βοήθησε να συνδεθεί με τη σχολική κοινότητα με έναν τρόπο που δεν περίμενε.



Η ίδια περιγράφει εκείνη την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης που ένιωθε κάθε φορά που άφηνε το παιδί της στο σχολείο. Μια καθημερινή βεβαιότητα που θεωρούσε αυτονόητη, μέχρι τη στιγμή που η τραγωδία ήρθε να ανατρέψει τα πάντα.



Με μία συγκινητική ανθρώπινη αλυσίδα με την οποία σχημάτισαν τη φράση «Καλό Παράδεισο» αποχαιρέτησαν οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης τη διευθύντριά τους, Μαρία Βασιλική Τζούβελη που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή. Την ίδια ώρα, γονείς και συνάδελφοί της γεμίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης για μια γυναίκα που δεν περιορίστηκε στα καθήκοντα της εκπαιδευτικού αλλά έγινε στήριγμα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.Οι μαθητές ενώθηκαν σε μια συμβολική ανθρώπινη αλυσίδα, μετατρέποντας την αυλή του σχολείου τους σε έναν τόπο μνήμης, αγάπης και βαθιάς συγκίνησης. Εκεί όπου μέχρι πρόσφατα χτυπούσε καθημερινά το κουδούνι, εκεί όπου ακούγονταν οι φωνές, τα γέλια και οι ανησυχίες των παιδιών, η απουσία της γυναίκας που στεκόταν δίπλα τους έγινε ξαφνικά οδυνηρά αισθητή. Η απώλεια της Μαρίας Βασιλικής Τζούβελη έχει συγκλονίσει τη σχολική κοινότητα, αλλά και τις οικογένειες που γνώρισαν από κοντά τον άνθρωπο πίσω από τον τίτλο της διευθύντριας.Από τις αναρτήσεις γονέων και συναδέλφων αναδύεται η εικόνα μιας γυναίκας προσιτής, ζεστής και δοτικής, με γνήσιο ενδιαφέρον για τους μαθητές της. Μιας εκπαιδευτικού που δεν έβλεπε μπροστά της μόνο παιδιά που έπρεπε να παρακολουθήσουν μαθήματα, αλλά ανθρώπους που μεγάλωναν, αναζητούσαν τον δρόμο τους και χρειάζονταν κατανόηση, ενθάρρυνση και στήριξη.Τα μηνύματα που γράφονται αυτές τις ημέρες δεν είναι απλώς τυπικοί αποχαιρετισμοί. Είναι προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που αισθάνονται ότι έχασαν κάποιον δικό τους. Γονείς περιγράφουν τη συμπαράσταση που βρήκαν στο πρόσωπό της, μιλούν για την ανθρωπιά της και θυμούνται τη στάση της σε δύσκολες στιγμές της σχολικής διαδρομής των παιδιών τους.Γιατί η εφηβεία δεν είναι πάντα εύκολη. Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο φέρνει νέες απαιτήσεις, αγωνίες και ανασφάλειες, όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τις οικογένειές τους. Σε αυτή τη διαδρομή, ένας εκπαιδευτικός που ακούει πραγματικά, που ενδιαφέρεται και που στέκεται δίπλα στο παιδί μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό ακριβώς περιγράφει και μια μητέρα μαθητή του σχολείου, η οποία αποχαιρέτησε δημόσια την αγαπημένη διευθύντρια με λόγια που αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας.Στην ανάρτησή της θυμάται την ουσιαστική και ανθρώπινη στήριξη που δέχθηκε ο γιος της κατά τη μετάβασή του στον δύσκολο, αλλά συναρπαστικό κόσμο της εφηβείας. Όπως γράφει, η κυρία Τζούβελη μαζί με άλλες εκπαιδευτικούς του σχολείου, τη βοήθησε να συνδεθεί με τη σχολική κοινότητα με έναν τρόπο που δεν περίμενε.Η ίδια περιγράφει εκείνη την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης που ένιωθε κάθε φορά που άφηνε το παιδί της στο σχολείο. Μια καθημερινή βεβαιότητα που θεωρούσε αυτονόητη, μέχρι τη στιγμή που η τραγωδία ήρθε να ανατρέψει τα πάντα.

«Αγαπημένη μας κυρία Τζούβελη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», γράφει στο συγκινητικό της αντίο η μητέρα ενός παιδιού:



«~Αποχαιρετισμός στην υπέροχη Διευθύντρια του σχολείου μας~



Στη γειτονιά μας στην Άνω Ηλιούπολη υπάρχουν δύο Δημοτικά κι ακριβώς απέναντί τους το Γυμνάσιο. Οταν ο Γιώργος θα ξεκινούσε το σχολείο, αντιμετωπίσαμε το δίλημμα, ιδιωτικό ή δημόσιο; Αυτό που με κέρδισε στη δημόσια εκπαίδευση ήταν η ατμόσφαιρα: αυτή η αίσθηση ανιδιοτελούς προσφοράς πραγματικά καλόκαρδων κι αφοσιωμένων εκπαιδευτικών - η ίδια αίσθηση που δίνουν οι μαχόμενοι γιατροί και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία. Εν μέσω αντίξοων εργασιακών συνθηκών, αυτού του είδους οι εργαζόμενοι αποτελούν την ραχοκοκκαλιά της χώρας μας: εργατικοί, φιλότιμοι, με αληθινό νοιάξιμο για τον συνάνθρωπο. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και η διευθύντρια του 2ου Γυμνάσιου Ηλιούπολης, η αγαπημένη μας κυρία Βασιλική Μαρία Τζούβελη. Προσιτή, ζεστή, με γνήσιο ενδιαφέρον για τους μαθητές της. Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Γιώργος κατά τη μετάβασή του στον συναρπαστικό μα και δύσκολο συνάμα κόσμο της εφηβείας, η Διευθύντρια μας στήριξε, μαζί με άλλες εξίσου υπέροχες εκπαιδευτικούς, με έναν ουσιαστικό, ανθρώπινο και συγκινητικό τρόπο. Συνδέθηκα με το Γυμνάσιο ως μητέρα με έναν τρόπο που δεν περίμενα ότι θα συνδεθώ. Ο θάνατός της, ένα τραγικό εργατικό ατύχημα έξω από την πόρτα του σχολείου την ώρα του μαθήματος, μας έχει συγκλονίσει. Ενας θάνατος άδικος και βίαιος, που προκλήθηκε από την πτώση ενός εξαιρετικά δυνατού κεραυνού (δυστυχώς τα καιρικά φαινόμενα έχουν αγριέψει σε τρομακτικό βαθμό, με αποτέλεσμα να θρηνούμε θύματα εντός ενός συχνά κακοποιημένου και ανοχύρωτου αστικού ιστού). Ο αδόκητος αυτός θάνατος αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τη σχολική μας κοινότητα και ισοδυναμεί με τη βίαιη διάρρηξη της φιλειρηνικής μας καθημερινότητας: όλα αυτά τα χρόνια που άφηνα τον Γιώργο στο σχολείο ένιωθα να με πλημμυρίζει το ίδιο συναίσθημα καλοτυχίας και ασφάλειας - τώρα όμως τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Αγαπημένη μας κυρία Τζούβελη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ 💔🖤💔»



Στη σελίδα του σχολείου στο Facebook αναρτήθηκε ο «δύσκολος αποχαιρετισμός» στη διευθύντρια:



«Το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και το βοηθητικό προσωπικό με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούν τη Δ/ντρια του σχολείου μας Βασιλική Μαρία Τζούβελη, που κατέληξε ύστερα από σύντομη νοσηλεία. Ήρθε στο σχολείο μας ως Τζούβελη και φεύγει ως η δική μας Κική. Μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε το ήθος και την κουλτούρα όλων μας, η ηγεσία της ήταν «αλλαγή παραδείγματος».



Στη διάρκεια της σύντομης θητείας της κατάφερε πάρα πολλά. Με την εργατικότητα και την ηγετική της προσωπικότητα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Ανέδειξε το καλύτερο κομμάτι από τον καθένα και την καθεμία από εμάς, μας ένωσε και μας πρόσφερε ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας, με την άοκνη παρουσία της, το βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης που την κατείχε, το χιούμορ και την ενσυναίσθησή της. Το σχολείο ανοίχτηκε στην τοπική κοινωνία, σχεδίασε και υλοποίησε εξαιρετικά σχέδια δράσης, δημιούργησε και λειτούργησε ζωγραφικούς ομίλους, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, οργάνωσε και στήριξε εικαστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.



Όλα αυτά τα χρόνια, με τη στήριξη της «δικής μας Κικής», το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, το δικό μας σχολείο διαμόρφωσε τη δική του κουλτούρα μάθησης, ζωντάνιας, συμπερίληψης και εξωστρέφειας. Κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας από την σχολική και τοπική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αξιολογήθηκε με «Άριστα» σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Σε όλους εμάς, όσοι και όσες τη γνωρίσαμε και τη ζήσαμε και την αγαπήσαμε, απομένει η βαριά ευθύνη όχι μόνο της διατήρησης της μνήμης της αλλά και της συνέχισης του έργου της και της πολύτιμης εμπειρίας και κληρονομιάς που αφήνει πίσω.



Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη θα λείψει πολύ και απ’ όλους/όλες».







Το τραγικό περιστατικό που πάγωσε την Ηλιούπολη Η Μαρία Βασιλική Τζούβελη, η οποία εργαζόταν ως διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Αστυνομικά Πανοράματος Ηλιούπολης.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η 50χρονη εκπαιδευτικός υπέστη ανακοπή, ενώ στην περιοχή είχε ακουστεί ισχυρός κρότος που έμοιαζε με αυτόν αό κεραυνό. Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».



Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να την επαναφέρουν. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου κατέληξε μερικές ημέρες αργότερα.