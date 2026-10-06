Γεωργιάδης από την Κάλυμνο: Τα λόγια που άκουσα από ασθενείς στο νοσοκομείο με αποζημίωσαν για όλη την τοξικότητα που εισπράττω

Δεν σας το έχω ζητήσει ποτέ, αλλά σήμερα σας το ζητώ. Όχι μόνον να δείτε αλλά και να διαδώσετε αυτό το βίντεο από την Κάλυμνο. Για όλη την τοξικότητα που εισπράττω κάθε μέρα από τους αντιπάλους μας, αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη και τα λόγια ευχαριστίας που άκουσα σήμερα από τους ασθενείς του Νοσοκομείου Καλύμνου. Εκεί εφαρμόσαμε μια νέα ιδέα που σύντομα θα την επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα διότι τελικά το μόνον που μετράει είναι να κάνουμε την ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη και αυτό ακριβώς κάνουμε. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 6, 2026

Βίντεο από την επίσκεψή του στην Κάλυμνο και στο νοσοκομείο της ανάρτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επισημαίνει ότι άκουσε λόγια ευχαριστίας«Για όλη την τοξικότητα που εισπράττω κάθε μέρα από τους αντιπάλους μας, αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη και τα λόγια ευχαριστίας που άκουσα σήμερα από τους ασθενείς του Νοσοκομείου Καλύμνου», γράφει.Στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας γράφει: «Δεν σας το έχω ζητήσει ποτέ, αλλά σήμερα σας το ζητώ. Όχι μόνον να δείτε αλλά και να διαδώσετε αυτό το βίντεο από την Κάλυμνο.» Για όλη την τοξικότητα που εισπράττω κάθε μέρα από τους αντιπάλους μας, αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη και τα λόγια ευχαριστίας που άκουσα σήμερα από τους ασθενείς του Νοσοκομείου Καλύμνου. Εκεί εφαρμόσαμε μια νέα ιδέα που σύντομα θα την επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα διότι τελικά το μόνον που μετράει είναι να κάνουμε την ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη και αυτό ακριβώς κάνουμε.» Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας».