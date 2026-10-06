Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
NOMOS AI Partner: Πιο γρήγορη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική νομική εργασία με τη δύναμη του Agentic AI
NOMOS AI Partner: Πιο γρήγορη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική νομική εργασία με τη δύναμη του Agentic AI
Η NOMOS, η πιο αξιόπιστη και πλήρης βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, παρουσίασε τον NOMOS AI Partner, έναν ψηφιακό συνεργάτη που υποστηρίζει τον σύγχρονο νομικό για ταχύτερη έρευνα, βαθύτερη ανάλυση και πιο αποτελεσματική καθημερινή εργασία.
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Σήμερα, η πρόκληση για τον σύγχρονο δικηγόρο, δικαστή ή νομικό σύμβουλο δεν είναι η πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά ο εντοπισμός της με αξιοπιστία, ασφάλεια και ταχύτητα μέσα σε έναν τεράστιο και διαρκώς αυξανόμενο όγκο δεδομένων, ιδίως καθώς νέα νομοθετήματα, συνεχείς κανονιστικές αλλαγές και δικαστικές αποφάσεις δημιουργούν ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον.
Απαντώντας στις νέες απαιτήσεις του νομικού επαγγέλματος, η NOMOS, η πιο πλήρης και αξιόπιστη βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, με περιεχόμενο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως σήμερα, παρουσίασε πρόσφατα τον NOMOS AI Partner. Ο NOMOS AI Partner αναπτύχθηκε με τη συνεργασία της εξειδικευμένης ομάδας μηχανικών Τεχνητής Νοημοσύνης της Netcompany και ομάδας νομικών της NOMOS, δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια, την ποιότητα και την ταχύτητα. Αξιοποιώντας Agentic AI τεχνολογία, ο NOMOS AI Partner λειτουργεί ως ένας νομικός ψηφιακός συνεργάτης που υποστηρίζει ενεργά τον νομικό επαγγελματία σε κάθε στάδιο της εργασίας του. Έρευνα, σύνταξη και σύνοψη νομικών κειμένων, αλλά και ανάλυση και μετάφραση εγγράφων, γίνονται πλέον πιο εύκολα και απλά με τη βοήθεια του NOMOS AI Partner, που παρέχει αξιόπιστη και άμεση πληροφορία, ακόμη και στις πιο πολύπλοκες και απαιτητικές εργασίες.
Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, επιτρέποντας στον νομικό επαγγελματία να επικεντρώνεται περισσότερο στο ουσιαστικό έργο και στις ανάγκες των πελατών του, αλλά και στο να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων.
Άμεσες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις με την εγκυρότητα της NOMOS
Ο νομικός επαγγελματίας μπορεί να διατυπώνει τα ερωτήματά του προς τον NOMOS AI Partner σε φυσική γλώσσα, όπως ακριβώς θα απευθυνόταν σε έναν έμπειρο νομικό συνεργάτη. Ο NOMOS AI Partner αντλεί τις απαντήσεις του αποκλειστικά από το περιεχόμενο της βάσης πληροφόρησης NOMOS και κάθε απάντηση συνοδεύεται από παραπομπές σε νομοθεσία, νομολογία και αρθρογραφία, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ελέγχει την τεκμηρίωση και να διασταυρώνει τις σχετικές πηγές, διατηρώντας ο ίδιος τη νομική κρίση και την τελική απόφαση.
Τα δεδομένα, τα έγγραφα και οι συνομιλίες του χρήστη παραμένουν προσβάσιμα μόνο μέσα στον δικό του λογαριασμό και δεν αξιοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών που διαχειρίζεται ο νομικός επαγγελματίας.
Ο NOMOS AI Partner μέσα από παραδείγματα
Ας δούμε πώς λειτουργεί ο NOMOS AI Partner στην πράξη: Ένας δικηγόρος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για το αδίκημα της απάτης και στη συνέχεια, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία της υπόθεσης, να ζητήσει τη σύνταξη σχετικής μήνυσης. Αντίστροφα, ο δικηγόρος μπορεί να δώσει στον NOMOS ΑΙ Partner μια μήνυση που έχει κατατεθεί κατά του πελάτη και να ζητήσει την ανάλυσή της με σκοπό να εντοπιστούν αδυναμίες και τυχόν αστοχίες που χρήζουν περαιτέρω νομικής εξέτασης. Με βάση αυτά τα ευρήματα, ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει σύνταξη π.χ. απολογητικού υπομνήματος.
Το ίδιο ισχύει και για δικαστικές αποφάσεις. Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει μια απόφαση στον NOMOS AI Partner και να ζητήσει τη νομική ανάλυσή της, ώστε να εντοπιστούν κρίσιμα σημεία ή ελλείψεις. Στη συνέχεια, μπορεί να αξιοποιήσει τα ευρήματα για να ζητήσει τη σύνταξη σχετικού ενδίκου μέσου κατά της απόφασης αυτής, π.χ. έφεσης.
Ακόμη, ο χρήστης μπορεί να συντάξει το δικό του δικόγραφο, να το ανεβάσει στον NOMOS AI Partner με στόχο να υποδειχθούν τυχόν λάθη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόρριψη του δικόγραφου αυτού λόγω π.χ. αοριστίας, απαράδεκτου κ.λπ. Ακολούθως, μπορεί, βάσει των ευρημάτων, να ζητήσει την εκ νέου, βελτιωμένη σύνταξη του δικόγραφου, πριν αυτό οριστικοποιηθεί.
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο NOMOS AI Partner ερευνά σε βάθος τη νομοθεσία και νομολογία στη βάση της NOMOS, εντοπίζοντας τις κρίσιμες διατάξεις και αποφάσεις που υποστηρίζουν την υπόθεση και παρέχοντας τεκμηριωμένες απαντήσεις με σχετικές πηγές.
Η νέα εποχή νομικής πληροφόρησης
Παράλληλα αναβαθμίστηκε και η ίδια η βάση νομικής πληροφόρησης NOMOS και διαθέτει πλέον ακόμα πιο εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης, αναβαθμισμένες δυνατότητες αναζήτησης, προηγμένα φίλτρα, ισχυρότερη διασύνδεση νομοθεσίας και νομολογίας, γρήγορο εντοπισμό σχετικών αποφάσεων και νέο, φιλικό προς το χρήστη e-shop.
Ο νέος ΝΟΜΟS AI Partner και η βελτιωμένη εκδοχή της βάσης NOMOS, σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη νομική πληροφόρηση στην Ελλάδα βοηθώντας τους επαγγελματίες να μειώνουν σημαντικά τον χρόνο που αφιερώνουν στην έρευνα και στα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα και τους επιτρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στη νομική εργασία, στη στρατηγική σκέψη και στην ουσιαστική υποστήριξη των πελατών τους. Στη νέα AI εποχή η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τη νομική γνώση, τη συμπληρώνει, την ενισχύει και την καθιστά πιο αξιοποιήσιμη από ποτέ.
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