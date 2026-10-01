Συμπληρωματικές απολογίες έδωσαν οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, τι υποστήριξαν
Συμπληρωματικές απολογίες έδωσαν οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, τι υποστήριξαν
Σύμφωνα με τους δικηγόρους τους δεν διαφοροποιήθηκαν από τις αρχικές τους απολογίες, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αποφασιστεί η παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης πέραν του εξαμήνου
Σε συμπληρωματικές απολογίες προχώρησαν σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, που - σύμφωνα με τους δικηγόρους τους - δεν διαφοροποιήθηκαν από τις αρχικές απολογίες τους, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αποφασιστεί αν θα παραταθεί ή όχι η προσωρινή τους κράτηση πέραν του εξαμήνου.
Μιλώντας στο kefaloniapress.gr, οι δικηγόροι Νίκος Αλετράς, Χρήστος Τσόλκας και Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την πορεία της ανάκρισης ενισχύουν τις θέσεις των εντολέων τους, ενώ όπως ειπώθηκε την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κριθεί αν θα παραταθεί ή όχι η προσωρινή κράτησή τους και πέραν του εξαμήνου.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον 23χρονο φίλος τη, τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστας και τον 22χρονο Αλβανικής καταγωγής σε βάρος των οποίων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμπληρωματική απολογία έδωσε ο Νίκος Αλετράς, εξηγώντας ότι η νέα κλήση από την Ανακρίτρια έγινε λόγω νεότερων στοιχείων.
«Όσα είχε πει ο δικός μου εντολέας στην αρχική του απολογία έχουν επιβεβαιωθεί στο απόλυτο», δήλωσε και στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν έχει προκύψει στοιχείο που να εμπλέκει τον εντολέα του στο περιστατικό και ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας σχετικά με την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης πέραν του εξαμήνου.
Ο κ. Αλετράς εξέφρασε την εκτίμηση ότι η προσωρινή κράτηση του εντολέα του θα μπορούσε να αντικατασταθεί από περιοριστικούς όρους.
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ισχυρισμός του για το πού βρισκόταν ο εντολέας του όταν συνέβη το περιστατικό.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο του καταλύματος και κλήθηκε όταν το περιστατικό είχε ήδη συμβεί, προκειμένου να βοηθήσει στη μεταφορά της κοπέλας στο διασωστικό όχημα.
Σε ιδιαίτερα κατηγορηματικό τόνο κινήθηκε ο Χρήστος Τσόλκας, επαναλαμβάνοντας τη θέση που, όπως είπε, είχε διατυπωθεί και κατά την προηγούμενη ανακριτική διαδικασία.
Μιλώντας στο kefaloniapress.gr, οι δικηγόροι Νίκος Αλετράς, Χρήστος Τσόλκας και Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την πορεία της ανάκρισης ενισχύουν τις θέσεις των εντολέων τους, ενώ όπως ειπώθηκε την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κριθεί αν θα παραταθεί ή όχι η προσωρινή κράτησή τους και πέραν του εξαμήνου.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον 23χρονο φίλος τη, τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστας και τον 22χρονο Αλβανικής καταγωγής σε βάρος των οποίων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμπληρωματική απολογία έδωσε ο Νίκος Αλετράς, εξηγώντας ότι η νέα κλήση από την Ανακρίτρια έγινε λόγω νεότερων στοιχείων.
«Όσα είχε πει έχουν επιβεβαιωθεί στο απόλυτο»
«Όσα είχε πει ο δικός μου εντολέας στην αρχική του απολογία έχουν επιβεβαιωθεί στο απόλυτο», δήλωσε και στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν έχει προκύψει στοιχείο που να εμπλέκει τον εντολέα του στο περιστατικό και ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας σχετικά με την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης πέραν του εξαμήνου.
Ο κ. Αλετράς εξέφρασε την εκτίμηση ότι η προσωρινή κράτηση του εντολέα του θα μπορούσε να αντικατασταθεί από περιοριστικούς όρους.
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ισχυρισμός του για το πού βρισκόταν ο εντολέας του όταν συνέβη το περιστατικό.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο του καταλύματος και κλήθηκε όταν το περιστατικό είχε ήδη συμβεί, προκειμένου να βοηθήσει στη μεταφορά της κοπέλας στο διασωστικό όχημα.
Σε ιδιαίτερα κατηγορηματικό τόνο κινήθηκε ο Χρήστος Τσόλκας, επαναλαμβάνοντας τη θέση που, όπως είπε, είχε διατυπωθεί και κατά την προηγούμενη ανακριτική διαδικασία.
«Δεν υπήρξε εγκατάλειψη»
Ο κ. Τσόλκας υποστήριξε ότι δεν υπήρξε εγκατάλειψη της Μυρτώς από τους κατηγορουμένους και ότι, σύμφωνα με την υπεράσπιση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει πως προσφέρθηκε βοήθεια.
«Προσέφεραν την όποια δυνατή βοήθεια και μπορώ να σας πω και ακόμα περισσότερη από αυτή που υποχρεούνταν με βάση τους νόμους».
Ο ίδιος προχώρησε ακόμη περισσότερο ως προς την εκτίμησή του για την πορεία της υπόθεσης:
«Θεωρούμε ότι σε μια επόμενη φάση το κατηγορητήριο θα καταρρεύσει, γιατί κατά την άποψη τη δική μας η υπόθεση έχει καταρρεύσει στην ουσία της».
Πρόκειται, βεβαίως, για την εκτίμηση της υπεράσπισης, ενώ η ανάκριση και οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται.
Ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι, στην παρούσα φάση, η προσωρινή κράτηση συνεχίζεται.
«Συνεχίζεται η προσωρινή κράτηση»
«Δυστυχώς συνεχίζεται η προσωρινή τους κράτηση. Αυτό συναποφάσισαν η κυρία Ανακρίτρια και η κυρία Εισαγγελέας», ανέφερε ο ίδιος και παρέπεμψε πλέον στην κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου, ενώ υποστήριξε ότι κατά τη νέα ανακριτική διαδικασία εξετάστηκαν πρόσθετες μαρτυρίες και ότι, κατά τη δική του εκτίμηση, τα στοιχεία που προέκυψαν λειτουργούν υπέρ των κατηγορουμένων.
Ο κ. Θεοδωρακόπουλος επανέφερε παράλληλα ένα διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης, που αφορά όσα συνέβησαν στο Νοσοκομείο.
Τα ερωτήματα Θεοδωρακόπουλου για το Νοσοκομείο
Αναφέρθηκε στον διευθυντή του Νοσοκομείου και επανέλαβε προηγούμενο ισχυρισμό του ότι τη συγκεκριμένη στιγμή «δεν υπήρχε ούτε γιατρός, ούτε καρδιολόγος, ούτε τίποτα».
Στον διάλογο που ακολούθησε επιβεβαίωσε επίσης ότι έχουν ληφθεί καταθέσεις από ανθρώπους του Νοσοκομείου.
Σημειώνεται ότι, η 19χρονη μετέβη το βράδυ της Δευτέρας, 13 Απριλίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε ξενοδοχείο στο Αργοστόλι μαζί με τον 23χρονο φίλο της. Περίπου δύο ώρες αργότερα, ο νεαρός φέρεται να πρότεινε να κάνουν χρήση κοκαΐνης.
Το χρονικό
Στο δωμάτιο κλήθηκε ο 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες και φέρεται να έκανε χρήση μαζί τους. Περίπου μία ώρα αργότερα αποχώρησε, ωστόσο επέστρεψε εκ νέου φέρνοντας επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης. Τη δεύτερη φορά συνοδευόταν από έναν 22χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν συμμετείχε στη χρήση.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο δωμάτιο, η 19χρονη φέρεται να έχασε τις αισθήσεις της, χωρίς να καταφέρει να επανέλθει. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι τρεις άνδρες φέρονται να τη μετέφεραν σε κεντρικό σημείο της πόλης και να την εγκατέλειψαν εκεί. Λίγο αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
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