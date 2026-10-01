Συμπληρωματικές απολογίες έδωσαν οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, τι υποστήριξαν



«Συνεχίζεται η προσωρινή κράτηση»



Τα ερωτήματα Θεοδωρακόπουλου για το Νοσοκομείο



Το χρονικό







Ο κ. Τσόλκας υποστήριξε ότι δεν υπήρξε εγκατάλειψη της Μυρτώς από τους κατηγορουμένους και ότι, σύμφωνα με την υπεράσπιση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει πως προσφέρθηκε βοήθεια.«Προσέφεραν την όποια δυνατή βοήθεια και μπορώ να σας πω και ακόμα περισσότερη από αυτή που υποχρεούνταν με βάση τους νόμους».Ο ίδιος προχώρησε ακόμη περισσότερο ως προς την εκτίμησή του για την πορεία της υπόθεσης:«Θεωρούμε ότι σε μια επόμενη φάση το κατηγορητήριο θα καταρρεύσει, γιατί κατά την άποψη τη δική μας η υπόθεση έχει καταρρεύσει στην ουσία της».Πρόκειται, βεβαίως, για την εκτίμηση της υπεράσπισης, ενώ η ανάκριση και οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται.Ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι, στην παρούσα φάση, η προσωρινή κράτηση συνεχίζεται.«Δυστυχώς συνεχίζεται η προσωρινή τους κράτηση. Αυτό συναποφάσισαν η κυρία Ανακρίτρια και η κυρία Εισαγγελέας», ανέφερε ο ίδιος και παρέπεμψε πλέον στην κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου, ενώ υποστήριξε ότι κατά τη νέα ανακριτική διαδικασία εξετάστηκαν πρόσθετες μαρτυρίες και ότι, κατά τη δική του εκτίμηση, τα στοιχεία που προέκυψαν λειτουργούν υπέρ των κατηγορουμένων.Ο κ. Θεοδωρακόπουλος επανέφερε παράλληλα ένα διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης, που αφορά όσα συνέβησαν στο Νοσοκομείο.Αναφέρθηκε στον διευθυντή του Νοσοκομείου και επανέλαβε προηγούμενο ισχυρισμό του ότι τη συγκεκριμένη στιγμή «δεν υπήρχε ούτε γιατρός, ούτε καρδιολόγος, ούτε τίποτα».Στον διάλογο που ακολούθησε επιβεβαίωσε επίσης ότι έχουν ληφθεί καταθέσεις από ανθρώπους του Νοσοκομείου.Σημειώνεται ότι, η 19χρονη μετέβη το βράδυ της Δευτέρας, 13 Απριλίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε ξενοδοχείο στο Αργοστόλι μαζί με τον 23χρονο φίλο της. Περίπου δύο ώρες αργότερα, ο νεαρός φέρεται να πρότεινε να κάνουν χρήση κοκαΐνης.Στο δωμάτιο κλήθηκε ο 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες και φέρεται να έκανε χρήση μαζί τους. Περίπου μία ώρα αργότερα αποχώρησε, ωστόσο επέστρεψε εκ νέου φέρνοντας επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης. Τη δεύτερη φορά συνοδευόταν από έναν 22χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν συμμετείχε στη χρήση.Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο δωμάτιο, η 19χρονη φέρεται να έχασε τις αισθήσεις της, χωρίς να καταφέρει να επανέλθει. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι τρεις άνδρες φέρονται να τη μετέφεραν σε κεντρικό σημείο της πόλης και να την εγκατέλειψαν εκεί. Λίγο αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.