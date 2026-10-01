Συνελήφθησαν δυο 17χρονοι για ληστείες σε βάρος δύο γυναικών στην Ηλιούπολη
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Συνελήφθησαν δυο 17χρονοι για ληστείες σε βάρος δύο γυναικών στην Ηλιούπολη

Οι ανήλικοι προσέγγισαν διαδοχικά δύο γυναίκες και τους αφαίρεσαν τρεις αλυσίδες λαιμού

Συνελήφθησαν δυο 17χρονοι για ληστείες σε βάρος δύο γυναικών στην Ηλιούπολη
Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς καθώς κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν και λήστεψαν δύο γυναίκες στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της 30ής Σεπτεμβρίου οι δύο 17χρονοι προσέγγισαν διαδοχικά, μέσα σε διάστημα περίπου πέντε λεπτών, δύο γυναίκες και με τη χρήση σωματικής βίας τους αφαίρεσαν συνολικά τρεις αλυσίδες λαιμού.

Αστυνομικοί ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και, έπειτα από αναζητήσεις, εντόπισαν τους δύο ανήλικους σε κοντινό σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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