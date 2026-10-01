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Λύκος μπήκε στη Νικήτη Χαλκιδικής και πλησίασε άνδρα που καθόταν έξω από κατάστημα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Λύκος

Λύκος μπήκε στη Νικήτη Χαλκιδικής και πλησίασε άνδρα που καθόταν έξω από κατάστημα, δείτε βίντεο

Κάτοικος βρέθηκε σε απόσταση λίγων μέτρων από το ζώο και έκανε θόρυβο για να το απομακρύνει

Λύκος μπήκε στη Νικήτη Χαλκιδικής και πλησίασε άνδρα που καθόταν έξω από κατάστημα, δείτε βίντεο
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Αναστάτωση προκαλεί στη Νικήτη της Χαλκιδικής η νέα εμφάνιση άγριου ζώου μέσα στον οικισμό, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο που κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το halkidikinews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο τις 23:30 το βράδυ της Τρίτης, στο πάνω χωριό της Νικήτης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα το ζώο εμφανίζεται να κινείται σε δρόμο με δημοτικό φωτισμό, ενώ στο σημείο υπήρχε και ο φωτισμός του μίνι μάρκετ.

Εκείνη την ώρα, ένας κάτοικος καθόταν σε τραπέζι έξω από το κατάστημα, όταν το ζώο εμφανίστηκε από τη γωνία και κινήθηκε προς το μέρος του. Σύμφωνα με την περιγραφή, ο άνθρωπος τρόμαξε έκανε θόρυβο για να το διώξει, καθώς βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με το ζώο σε απόσταση λίγων μέτρων.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο διακρίνεται το ζώο να κινείται στον δρόμο, περνώντας από το φωτισμένο σημείο όπου βρίσκεται το κατάστημα και συνεχίζοντας την πορεία του μέσα στο χωριό.

HALKIDIKINEWS - Λύκος στη Νικήτη 01.10.26

Αν και από τις εικόνες του βίντεο δεν μπορούμε να διακρίνουμε αν είναι όντως λύκος, οι κάτοικοι της περιοχής, το περιγράφουν ως λύκο, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία.

Όπως αναφέραν οι κάτοικοι της περιοχής, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι το μόνο. Όπως ανέφεραν, νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτό στην περιοχή του Βιολογικού, με έναν κάτοικο να υποστηρίζει ότι το είδε να κινείται έχοντας μια γάτα στο στόμα.

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Η νέα εμφάνιση προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η Νικήτη δεν έχει ακόμη αδειάσει από κόσμο, παρά την ολοκλήρωση της κύριας τουριστικής περιόδου. Τουρίστες εξακολουθούν να κυκλοφορούν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ στους δρόμους κινούνται και κάτοικοι της περιοχής.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για τα παιδιά που επιστρέφουν αργά το βράδυ από τα φροντιστήρια, καθώς η παρουσία ενός μεγάλου άγριου ζώου μέσα στον οικισμό δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα για την καθημερινή μετακίνηση.

Οι κάτοικοι, όπως μεταφέρουν στο halkidikinews.gr, αρχίζουν πλέον να ανησυχούν έντονα, καθώς μέχρι σήμερα οι αναφορές για άγριο ζώο είχαν συνδεθεί κυρίως με την περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Τώρα, όπως λένε, το φαινόμενο εμφανίζεται και στη Νικήτη, μέσα μάλιστα στον κατοικημένο ιστό.

HALKIDIKINEWS - Λύκος στη Νικήτη (2) 01.10.26


Η εικόνα αυτή είναι που τους κάνει να ζητούν να υπάρξει άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς ζώο κινείται στην περιοχή και αν πρόκειται για το ίδιο ζώο που έχει αναφερθεί σε προηγούμενα περιστατικά.
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