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Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο στη Φούρκα
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική ΕΚΑΒ Νεκρός Δέντρο

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο στη Φούρκα

Στο σημείο βρισκόταν και άλλα άτομα τα οποία δεν τραυματίστηκαν

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο στη Φούρκα
Στράτος Λούβαρης
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (1/10) στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, με έναν 65χρονο να καταπλακώνεται από δέντρο και να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:45, όταν ο κορμός του δέντρου έπεσε επάνω στον άνδρα ο οποίος βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο με άλλα άτομα και τον καταπλάκωσε.

Ο 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.
Στράτος Λούβαρης

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