Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο στη Φούρκα
Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο στη Φούρκα
Στο σημείο βρισκόταν και άλλα άτομα τα οποία δεν τραυματίστηκαν
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (1/10) στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, με έναν 65χρονο να καταπλακώνεται από δέντρο και να χάνει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:45, όταν ο κορμός του δέντρου έπεσε επάνω στον άνδρα ο οποίος βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο με άλλα άτομα και τον καταπλάκωσε.
Ο 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:45, όταν ο κορμός του δέντρου έπεσε επάνω στον άνδρα ο οποίος βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο με άλλα άτομα και τον καταπλάκωσε.
Ο 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.
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