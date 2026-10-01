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To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Ινώ Αθανασιάδου
«Στα συναισθήματα, πιστεύω ότι χρειάζονται και τα άκρα»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Πρωταγωνίστρια από την πρώτη της θεατρική εμφάνιση, η 22χρονη ηθοποιός ζει το δικό της όνειρο στους «Ονειροπόλους»

Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου
«Θέλουμε τα παιδιά να δουν τον κόσμο διαφορετικά»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

H δραστήρια επιχειρηματίας μιλά για το όραμα του «Ελληνικού Κόσμου», που φέτος συμπληρώνει 28 χρόνια παρουσίας με επίκεντρο την Ιστορία, την παιδεία και τον πολιτισμό

Τάμτα – Natasha Zinko
Το pop icon για πρώτη φορά στην πασαρέλα
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Η μελωδία της ευτυχίας για εκείνη συνδυάζει τις δύο μεγαλύτερες αγάπες της: τη μουσική και τη μόδα. Στην Εβδομάδα μόδας του Λονδίνου, μας έδειξε πώς ο ένας έρωτας συμπληρώνει τον άλλο

Μπάρμπαρα Κάρτλαντ
Η αποκαθήλωση της βασίλισσας του ρομάντζου
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Τι κρυβόταν πίσω από τη ροζ εξτραβαγκάντ εικόνα της συγγραφέως που πούλησε πάνω από 750 εκατ. αντίτυπα και ήταν η θετή γιαγιά της Νταϊάνα; Μια νέα βιογραφία δίνει τις απαντήσεις

Ακόμα:

Κατερίνα - Ζωή Βαλαωρίτη
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

«Η ζωή μας ήταν ονειρική μέσα στην ποίηση του πατέρα μας»

Στέλιος Τυριακίδης
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

«Μου αρέσει να δίνω φωνή σε ανθρώπους που δεν τους βλέπουμε»

Madame Grès
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Η γλύπτρια της Υψηλής Ραπτικής

Μόδα & Ομορφιά
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Αξεσουάρ από την παλέτα του φθινοπωρινού δάσους & το χρωματικό ζευγάρι που μονοπωλεί το μακιγιάζ της σεζόν

To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

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