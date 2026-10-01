To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

«Στα συναισθήματα, πιστεύω ότι χρειάζονται και τα άκρα»Πρωταγωνίστρια από την πρώτη της θεατρική εμφάνιση, η 22χρονη ηθοποιός ζει το δικό της όνειρο στους «Ονειροπόλους»«Θέλουμε τα παιδιά να δουν τον κόσμο διαφορετικά»H δραστήρια επιχειρηματίας μιλά για το όραμα του «Ελληνικού Κόσμου», που φέτος συμπληρώνει 28 χρόνια παρουσίας με επίκεντρο την Ιστορία, την παιδεία και τον πολιτισμόΤο pop icon για πρώτη φορά στην πασαρέλαΗ μελωδία της ευτυχίας για εκείνη συνδυάζει τις δύο μεγαλύτερες αγάπες της: τη μουσική και τη μόδα. Στην Εβδομάδα μόδας του Λονδίνου, μας έδειξε πώς ο ένας έρωτας συμπληρώνει τον άλλοΗ αποκαθήλωση της βασίλισσας του ρομάντζουΤι κρυβόταν πίσω από τη ροζ εξτραβαγκάντ εικόνα της συγγραφέως που πούλησε πάνω από 750 εκατ. αντίτυπα και ήταν η θετή γιαγιά της Νταϊάνα; Μια νέα βιογραφία δίνει τις απαντήσειςΑκόμα:«Η ζωή μας ήταν ονειρική μέσα στην ποίηση του πατέρα μας»«Μου αρέσει να δίνω φωνή σε ανθρώπους που δεν τους βλέπουμε»Η γλύπτρια της Υψηλής ΡαπτικήςΑξεσουάρ από την παλέτα του φθινοπωρινού δάσους & το χρωματικό ζευγάρι που μονοπωλεί το μακιγιάζ της σεζόνToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.