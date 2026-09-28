Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Η υγεία της καρδιάς «χτυπά» στην πρόληψη
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Η υγεία της καρδιάς «χτυπά» στην πρόληψη
Τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, μέσα από υγιεινές συνήθειες και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, τονίζει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
*Γράφει η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
Η καρδιά μας δεν χτυπά απλώς για να μας κρατά στη ζωή. Χτυπά αθόρυβα, μέρα και νύχτα, ως μια διαρκής υπενθύμιση, ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν μπορεί να περιμένει τη στιγμή που θα εκδηλωθεί μια κρίση. Η υγεία δεν είναι το αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας αντίδρασης στο σύμπτωμα, αλλά μια καθημερινή, συνειδητή πράξη αγάπης και πρόληψης.
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις κυριότερες απειλές για τη δημόσια υγεία. Εκτός από τις βασικές συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε όπως η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, η αποφυγή καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ, η επιστήμη μάς δίνει ένα ισχυρό όπλο, την έγκαιρη διάγνωση. Η πλειονότητα των παραγόντων κινδύνου, από τη σχεδόν αόρατη υπέρταση μέχρι τη δυσλιπιδαιμία, μπορεί να εντοπιστεί και να ρυθμιστεί αποτελεσματικά, αρκεί να δράσουμε εγκαίρως. Γι’ αυτό, για όλους εμάς στο Υπουργείο Υγείας, η πρόληψη είναι η πιο ουσιαστική, η πιο ανθρώπινη παρέμβαση φροντίδας που οφείλει να προσφέρει ένα σύγχρονο κράτος στους πολίτες.
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις κυριότερες απειλές για τη δημόσια υγεία. Εκτός από τις βασικές συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε όπως η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, η αποφυγή καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ, η επιστήμη μάς δίνει ένα ισχυρό όπλο, την έγκαιρη διάγνωση. Η πλειονότητα των παραγόντων κινδύνου, από τη σχεδόν αόρατη υπέρταση μέχρι τη δυσλιπιδαιμία, μπορεί να εντοπιστεί και να ρυθμιστεί αποτελεσματικά, αρκεί να δράσουμε εγκαίρως. Γι’ αυτό, για όλους εμάς στο Υπουργείο Υγείας, η πρόληψη είναι η πιο ουσιαστική, η πιο ανθρώπινη παρέμβαση φροντίδας που οφείλει να προσφέρει ένα σύγχρονο κράτος στους πολίτες.
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