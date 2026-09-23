Η οικογένεια Μαζωνάκη καλεί για κατάθεση τη νοσηλεύτρια που είπε στη Γάκα «δεν τον βλέπω καλά» και ορίζει τεχνικό σύμβουλο για τις τοξικολογικές

«Θέλω και ευελπιστώ και εύχομαι η νοσηλεύτρια να είναι η μοναδική που δεν θα πει ψέματα και που δεν θα βρεθεί κατηγορούμενη» είπε ο Χαράλαμπος Λυκούδης