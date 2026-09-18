Υγειονομική «βόμβα» λόγω των σκουπιδιών η νότια Κέρκυρα, αίτημα να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σοβαρό είναι το πρόβλημα καθαριότητας που αντιμετωπίζει η νότια Κέρκυρα, με περιοχές όπως ο Άγιος Ματθαίος, τα Μοραΐτικα και οι Αργυράδες να βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιους όγκους συσσωρευμένων απορριμμάτων.Ειδικότερα, όπως μετέδωσε σε σχετικό ρεπορτάζ η ΕΡΤ σκουπίδια έχουν συγκεντρωθεί δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, δάση, αλλά ακόμη και σχολικές μονάδες, δημιουργώντας μια κατάσταση που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους και εγείρει σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας.Η κατάσταση, όπως τονίζουν οι κάτοικοι είναι πλέον οριακή και μάλιστα, σε ορισμένα σημεία έχει επιστρατευτεί ακόμη και η ρίψη ασβέστη κοντά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα προβλήματα υγιεινής και η παρουσία τρωκτικών.Την ίδια ώρα, η δημοτική αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για την κήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της συσσώρευσης.Την ίδια ώρα, ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάνσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων, για την προστασία της δημόσιας υγείας.Με πληροφορίες από ΕΡΤ