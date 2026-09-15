Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση το βρέφος 17 ημερών με τη βαριά εγκεφαλική κάκωση από τα Χανιά, «έπεσε από ύψος» ισχυρίστηκε η μητέρα του
Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση το βρέφος 17 ημερών με τη βαριά εγκεφαλική κάκωση από τα Χανιά, «έπεσε από ύψος» ισχυρίστηκε η μητέρα του
Σήμερα η απολογία της μητέρας του βρέφους - Εξετάζεται το ενδεχόμενο το μωρό να χτυπήθηκε από άλλο άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος
Διασωληνωμένο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται το μόλις 17 ημερών βρέφος που μεταφέρθηκε από τα Χανιά έχοντας υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
Η διακομιδή στο Ηράκλειο αποφασίστηκε όταν ο διευθυντής και το προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο νοσοκομείο Χανίων διαπίστωσαν ότι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία εξ αιτίας χτυπήματος.
Το βρέφος εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση.
Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.
Η μητέρα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μεγαλώνει μόνη της το παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα όπου έλαβε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα Τρίτη. Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, επιχειρώντας να εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισχυρισμοί της δεν φαίνεται να έχουν μέχρι στιγμής πείσει τις Αρχές, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας κρίνονται επιβαρυντικά.
Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο το βρέφος να υπέστη τα χτυπήματα μέσα στο σπίτι και από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.
Με πληροφορίες από flashnews.gr
Η διακομιδή στο Ηράκλειο αποφασίστηκε όταν ο διευθυντής και το προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο νοσοκομείο Χανίων διαπίστωσαν ότι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία εξ αιτίας χτυπήματος.
Το βρέφος εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση.
Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.
Η μητέρα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μεγαλώνει μόνη της το παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα όπου έλαβε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα Τρίτη. Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, επιχειρώντας να εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισχυρισμοί της δεν φαίνεται να έχουν μέχρι στιγμής πείσει τις Αρχές, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας κρίνονται επιβαρυντικά.
Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο το βρέφος να υπέστη τα χτυπήματα μέσα στο σπίτι και από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.
Με πληροφορίες από flashnews.gr
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