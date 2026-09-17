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Κτηνωδία στα Τρίκαλα: Σκότωσαν με φόλες 11 σκυλιά που φύλαγαν ποιμνιοστάσια
Κτηνωδία στα Τρίκαλα: Σκότωσαν με φόλες 11 σκυλιά που φύλαγαν ποιμνιοστάσια
Οι άγνωστοι δράστες χτύπησαν την Τρίτη και την Τετάρτη στην περιοχή του Ζάρκου στα Τρίκαλα
Στόχος ασυνείδητων έγιναν σκυλιά κτηνοτρόφων σε χωριό των Τρικάλων που θανατώθηκαν από φόλα.
Συνολικά πρόκειται για 11 σκυλιά που βρέθηκαν νεκρά τις τελευταίες δύο ημέρες στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤΓ τα σκυλιά που θανατώθηκαν τα είχαν κτηνοτρόφοι στην περιοχή για την φύλαξη των ζώων στα ποιμνιοστάσιά τους.
Τα πρώτα 8 σκυλιά βρέθηκαν νεκρά από τους ιδιοκτήτες τους την Τρίτη ενώ μια ημέρα μετά οι ασυνείδητοι θανάτωσαν τα άλλα τρία σκυλιά.
Η δράση των άγνωστων δραστών έχει κινητοποιήσει και τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, τα οποία ζητούν να εντοπιστούν οι δράστες και να τιμωρηθούν.
*Φωτογραφία αρχείου
Συνολικά πρόκειται για 11 σκυλιά που βρέθηκαν νεκρά τις τελευταίες δύο ημέρες στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤΓ τα σκυλιά που θανατώθηκαν τα είχαν κτηνοτρόφοι στην περιοχή για την φύλαξη των ζώων στα ποιμνιοστάσιά τους.
Τα πρώτα 8 σκυλιά βρέθηκαν νεκρά από τους ιδιοκτήτες τους την Τρίτη ενώ μια ημέρα μετά οι ασυνείδητοι θανάτωσαν τα άλλα τρία σκυλιά.
Η δράση των άγνωστων δραστών έχει κινητοποιήσει και τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, τα οποία ζητούν να εντοπιστούν οι δράστες και να τιμωρηθούν.
*Φωτογραφία αρχείου
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