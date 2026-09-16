Ανησυχία από τις συχνές εμφανίσεις και τις επιθέσεις λύκων σε ζώα στη Φυλή, έχουν σκοτώσει 11 σκύλους
Ανησυχία από τις συχνές εμφανίσεις και τις επιθέσεις λύκων σε ζώα στη Φυλή, έχουν σκοτώσει 11 σκύλους
Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε αδέσποτα και ζητούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία ανθρώπων και ζώων
Ακόμα ένα περιστατικό εμφάνισης λύκων, 5 στον αριθμό, προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους της Φυλής, καθώς επιτέθηκαν και σκότωσαν σκύλο που ζούσε για χρόνια κοντά σε σπίτι στην περιοχή.
Σύμφωνα με την καταγγελία του τραγουδιστή Σπύρου Μπρέμπου που ζει στην περιοχή, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα στην περιοχή της οδού Ρωμανού του Μελωδού στη Χασιά. Εκεί μια ομάδα λύκων, κινήθηκε στην περιοχή και επιτέθηκε σε σκύλο που οι κάτοικοι φρόντιζαν επί περίπου δέκα χρόνια.
Όπως περιγράφει οι λύκοι πλησίασαν το σημείο και κατασπάραξαν το ζώο, ενώ στη συνέχεια οι άνθρωποι που το φρόντιζαν το έθαψαν σε αγροτική έκταση. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, τα ζώα επέστρεψαν στο σημείο, εντόπισαν το θαμμένο σώμα του σκύλου και το ξέθαψαν, καταναλώνοντας μεγάλο μέρος του.
Αυτό ήταν ένα ακόμα περιστατικό, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες, υπάρχει ολοένα και συχνότερη παρουσία λύκων μέσα ή κοντά στον οικιστικό ιστό της Φυλής αλλά και πολλές επιθέσεις σε σκύλους.
Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ανησυχία των κατοίκων μετά και την καταγραφή λύκου μέσα σε παιδική χαρά στην περιοχή Λιβάδι, όπως αποκάλυψε το doxthi.gr. O μικρός λύκος κινήθηκε στην παιδική χαρά, πριν απομακρυνθεί όταν αντιλήφθηκε το αυτοκίνητο που πλησίαζε.
Την ίδια ώρα πολλές είναι οι αναφορές για την παρουσία λύκων μέσα ή στις παρυφές του οικισμού, με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία μάλιστα να κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων σκύλων, επικαλούμενη μαρτυρίες και υλικό από το Φιλοζωικό Σωματείο ΑΓΑΠΑΖΩ.
Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, με επιστολή της 1ης Σεπτεμβρίου [Δείτε εδώ το έγραφο], απευθύνθηκε μεταξύ άλλων στα Δασαρχεία Αιγάλεω και Πάρνηθας, στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής και στη Γενική Γραμματεία Δασών, ζητώντας την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης.
Σύμφωνα με την καταγγελία του τραγουδιστή Σπύρου Μπρέμπου που ζει στην περιοχή, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα στην περιοχή της οδού Ρωμανού του Μελωδού στη Χασιά. Εκεί μια ομάδα λύκων, κινήθηκε στην περιοχή και επιτέθηκε σε σκύλο που οι κάτοικοι φρόντιζαν επί περίπου δέκα χρόνια.
Όπως περιγράφει οι λύκοι πλησίασαν το σημείο και κατασπάραξαν το ζώο, ενώ στη συνέχεια οι άνθρωποι που το φρόντιζαν το έθαψαν σε αγροτική έκταση. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, τα ζώα επέστρεψαν στο σημείο, εντόπισαν το θαμμένο σώμα του σκύλου και το ξέθαψαν, καταναλώνοντας μεγάλο μέρος του.
Δείτε το βίντεο με τους λύκους εντός του οικισμού
Αυτό ήταν ένα ακόμα περιστατικό, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες, υπάρχει ολοένα και συχνότερη παρουσία λύκων μέσα ή κοντά στον οικιστικό ιστό της Φυλής αλλά και πολλές επιθέσεις σε σκύλους.
Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ανησυχία των κατοίκων μετά και την καταγραφή λύκου μέσα σε παιδική χαρά στην περιοχή Λιβάδι, όπως αποκάλυψε το doxthi.gr. O μικρός λύκος κινήθηκε στην παιδική χαρά, πριν απομακρυνθεί όταν αντιλήφθηκε το αυτοκίνητο που πλησίαζε.
Την ίδια ώρα πολλές είναι οι αναφορές για την παρουσία λύκων μέσα ή στις παρυφές του οικισμού, με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία μάλιστα να κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων σκύλων, επικαλούμενη μαρτυρίες και υλικό από το Φιλοζωικό Σωματείο ΑΓΑΠΑΖΩ.
Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, με επιστολή της 1ης Σεπτεμβρίου [Δείτε εδώ το έγραφο], απευθύνθηκε μεταξύ άλλων στα Δασαρχεία Αιγάλεω και Πάρνηθας, στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής και στη Γενική Γραμματεία Δασών, ζητώντας την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης.
Η Ομοσπονδία ζητά, μεταξύ άλλων, αυτοψία και συστηματική καταγραφή των περιστατικών, διερεύνηση των παραγόντων που προσελκύουν τους λύκους στον οικιστικό ιστό, καθώς και εφαρμογή νόμιμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων αποτροπής.
Στις 11 Σεπτεμβρίου, η Περιφέρεια Αττικής διαβίβασε σχετικό έγγραφο του Φιλοζωικού Συλλόγου Φυλής προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας [Δείτε εδώ το έγραφο], το Δασαρχείο Πάρνηθας και τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ζητώντας «κατεπείγουσες ενέργειες» και ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων διαχείρισης άγριας πανίδας.
Οι νέες καταγγελίες φέρνουν στο προσκήνιο ξανά το ζήτημα της παρουσίας λύκων μέσα σε οικισμούς, με τους κατοίκους να ζητούν να υπάρξει συντονισμός των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης.
Στις 11 Σεπτεμβρίου, η Περιφέρεια Αττικής διαβίβασε σχετικό έγγραφο του Φιλοζωικού Συλλόγου Φυλής προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας [Δείτε εδώ το έγραφο], το Δασαρχείο Πάρνηθας και τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ζητώντας «κατεπείγουσες ενέργειες» και ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων διαχείρισης άγριας πανίδας.
Οι νέες καταγγελίες φέρνουν στο προσκήνιο ξανά το ζήτημα της παρουσίας λύκων μέσα σε οικισμούς, με τους κατοίκους να ζητούν να υπάρξει συντονισμός των αρμόδιων φορέων και συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης.
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