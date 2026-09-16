Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Πεδίον του Άρεως
Υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Πεδίον του Άρεως
Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν τρία άτομα - Στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην οδό Βραΐλα στο ύψος της συμβολής της με την Αλεξάνδρας, στο Πεδίον του Άρεως.
Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν τρία άτομα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών οι φλόγες δεν πήραν διαστάσεις. Στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.
Δείτε βίντεο από το σημείο
Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν τρία άτομα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών οι φλόγες δεν πήραν διαστάσεις. Στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.
Δείτε βίντεο από το σημείο
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